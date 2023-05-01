На Закарпатті почали будувати сміттєсортувальний завод

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Валерія Гуржий
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На Берегівщині, що на Закарпатті стартували підготовчі роботи з будівництва сміттєсортувального заводу.

Про це повідомили у пресслужбі Закарпатської обласної ради.

Наразі розпочато підготовчі роботи, на будмайданчику працює близько 20 одиниць техніки. Партнери готують та узгоджують План спільних дій, у якому зазначатимуться усі графіки з подальшого впровадження проєкту.

Окрім того, за будівельними роботами можна буде спостерігати у режимі онлайн через встановлену систему відеоспостереження.

Раніше ми писали, що до кінця року у Львові запрацює сміттєпереробний завод.

Опубліковано: 01 травня 2023
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