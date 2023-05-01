Хлопець із синдромом Дауна відкрив інклюзивну майстерню печива у Фастові

У квітні у Фастові почала працювати інклюзивна майстерня печива «Коржик».

Її відкрив хлопець із синдромом Дауна Микита, пише видання ФастівNews.City.

Микита загорівся ідеєю відкрити майстерню, де працюватимуть люди з інвалідністю, декілька років тому. Він здобув освіту повара-кондитера в професійно-технічному училищі, але довго не міг знайти роботу за спеціальністю.

Юнака підтримала греко-католицька громада міста. Саме вона й допомогла втілити мрію Микити. Завдяки краудфандинговій платформі «Велика ідея» та небайдужим українцям громада зібрала для фастівчанина понад 72 тисячі гривень. Решту коштів Микита отримав завдяки гранту від Української освітньої платформи.

Окрім самого засновника, у майстерні печива працює ще два кондитери. У закладі випікають і продають печиво й тістечка, а також пропонують кавові напої та чаї.

Майстерня печива «Коржик» працює за адресою: Фастів, вулиця Тараса Шевченка, праворуч від входу до стадіону «Машинобудівник», другий поверх (вхід — біля кав’ярні «Кофеїн»).

Графік роботи закладу — з понеділка до суботи з 10.00 до 19.00. Неділя — вихідний.

Раніше ми писали, що Uklon запускає інклюзивне таксі для пасажирів, які пересуваються на візках.

Фото: ФастівNews.City