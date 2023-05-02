«Укрпошта» випустить нову марку, створену дітьми. Українців просять обрати дизайн із семи ескізів

«Укрпошта» анонсувала нову марку «Діти перемоги малюють Україну майбутнього». Українців закликають проголосувати за один із семи ескізів, які намалювали діти.
Голосування триватиме до 4 травня. Свій голос можна віддати в застосунку «Дія», усіх соцмережах «Укрпошти» чи в Telegram-каналі гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського.
Переможця оголосять 5 травня.
Марку «Діти перемоги малюють Україну майбутнього» випустять до Міжнародного дня захисту дітей, який відзначають 1 червня.
Раніше ми писали, що «Укрпошта» планує випускати NFT-марки.
Фото: Ігор Смілянський, «Укрпошта»