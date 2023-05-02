«Укрпошта» випустить нову марку, створену дітьми. Українців просять обрати дизайн із семи ескізів

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Ірина Маймур
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«Укрпошта» анонсувала нову марку «Діти перемоги малюють Україну майбутнього». Українців закликають проголосувати за один із семи ескізів, які намалювали діти.

Голосування триватиме до 4 травня. Свій голос можна віддати в застосунку «Дія», усіх соцмережах «Укрпошти» чи в Telegram-каналі гендиректора «Укрпошти» Ігоря Смілянського.

Переможця оголосять 5 травня.

Марку «Діти перемоги малюють Україну майбутнього» випустять до Міжнародного дня захисту дітей, який відзначають 1 червня.

Раніше ми писали, що «Укрпошта» планує випускати NFT-марки.

Фото: Ігор Смілянський, «Укрпошта»

Опубліковано: 02 травня 2023
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