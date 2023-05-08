Біля кінотеатру "Київ" відкрилося друге кафе "Котлета по-київськи"

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Валерія Гуржий
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Друге кафе "Котлета по-київськи" відкрилося на Великій Васильківській навпроти кінотеатру "Київ".

Перший заклад відкрився на Хрещатику у серпні 2022 року у форматі take away, замовлення видавали у крафтовому пакуванні для зручності через віконце. У новому ж закладі розширене меню, а посадкові місця розміщені на двох поверхах.

Заклад позиціонує себе як справжній український фастфуд.

Адреса: Велика Васильківська,16 (через дорогу від кінотеатру «Київ»)

Графік роботи: 11-21:30

Ціни: котлета по-київськи з філадельфією та шпинатом – 95 гривень, класична котлета по-київськи – 85 гривень, картопля фрі – 60 гривень, шоколадна котлета по -київськи – 79 гривень, лимонад – 59 гривень, сидр – 55 гривень.

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Раніше ми писали, що кав’ярня зі спешелті-кавою «Зона комфорту» запрацювала у дворику на Хрещатику.

Фото: The Village Україна

Опубліковано: 08 травня 2023
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