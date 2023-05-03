Кав’ярня зі спешелті-кавою «Зона комфорту» запрацювала у дворику на Хрещатику

У подвір’ї на Хрещатику відкрилася кав’ярня зі спешелті-арабікою «Зона комфорту», пише The Village Україна.

Тут користуються кавомашиною Elektra Barlume. Обсмажувальник — «Київська міська ростерія». Окрім традиційних кавових напоїв, є фільтр та кава на рослинному молоці.

Також у «Зоні комфорту» можна замовити українські чаї та чаї з Індії і Японії. Із їжі ж тут пропонують сніданки протягом усього дня і десерти.

Ціни: «комфортний» сніданок із табуле, баварськими ковбасками та яєчнею — 195 грн, круасан із печеним перцем, мусом із фети та оливок — 155 грн, торт фісташка-малина — 150 грн, чай «Трав’яний чайник» — 80 грн, великий фільтр — 65 грн, капучино — 60 грн, «капуоранж» — 80 грн

Адреса: вулиця Хрещатик, 32Б

Режим роботи: щодня 10:00–21:00

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Раніше ми писали, що на лівому березі відкрили ресторан MORE than cafe із європейською кухнею та літньою терасою.

Фото: «Зона комфорту»