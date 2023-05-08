Попри війну в Україні нових бізнесів відкривається у 5 разів більше, ніж зачиняється

Попри повномасштабні бойові дії та блекаути, бізнес в Україні продовжує розвиватися. Цього року кількість новозареєстрованих компаній у 5,6 разів перекриває чисельність бізнесів, що припинили роботу.

Про це пише Opendatabot.

На початок квітня 2023 року кількість зареєстрованих ФОПів склала майже 2 мільйони, а компаній — понад 1,2 мільйони. Закриті ФОПи за цей рік були повністю компенсовані новими відкритими справами.

Попри усі кризи, спричинені бойовими діями та масовими блекаутами, перший рік повномасштабної війни не став рекордним за кількістю закритих справ.

Станом на початок квітня 2023 року за рік було закрито 203 921 ФОП. У попередні роки, в середньому, в Україні закривалось 260 тисяч ФОПів на рік.

Окрім того, за час великої війни було зареєстровано понад 32 тисячі компаній, а припинили роботу та стали неактивними 5 728 бізнесів.

Раніше ми писали, що шестеро українців потрапили до списку “30 до 30” за версією європейського Forbes.

Фото: Glenn Carstens-Peters\Unsplash