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У Києві через російську атаку пошкоджено історичну будівлю Національної академії мистецтв

Ірина Маймур 13 листопада 2026
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У ніч проти 13 листопада внаслідок російської атаки на Київ пошкоджень зазнала будівля Національної академії мистецтв України на вулиці Бульварно-Кудрявській, 20. Вибуховою хвилею там вибило вікна. Споруда кінця XIX століття є пам'яткою архітектури місцевого значення. Про це повідомили в Національній академії мистецтв України.

«Ще один удар по нашій спадщині», — зазначили в установі.

Будівлю звели в 1897–1898 роках за проєктом архітектора Михайла Артинова. Будівництво профінансував київський цукрозаводчик і меценат Лев Бродський, який пожертвував на нього та оздоблення 60 тисяч рублів.

Спочатку тут працювала благодійна дитяча амбулаторія Товариства надання допомоги хворим дітям. Її урочисто відкрили 18 жовтня 1898 року.

Споруду виконано в цегляному стилі з модернізованими романо-готичними елементами. Усередині облаштували простору залу очікування на 300 відвідувачів, лікарські кабінети, хірургічне та інфекційне відділення, аптеку, лабораторію й бібліотеку.

Наприкінці XX століття колишня амбулаторія перебувала в аварійному стані. У 1999 році її передали Президії Академії мистецтв України, після чого протягом 2000–2007 років провели масштабну реконструкцію та реставрацію. У червні 2007 року тут розмістився апарат Президії академії.

Фото: Національна академія мистецтв України
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