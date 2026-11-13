Вийшла остання пісня Доллі Партон — дует із Боно з нового альбому U2

Останній вокальний запис американської кантрі-співачки Доллі Партон, яка померла у серпні цього року, офіційно побачив світ. Композиція Torn, записана у дуеті з Боно, увійшла до нового альбому Carnaval de Luz ірландського рок-гурту U2, реліз якого відбувся 13 листопада.

У фінальному треку платівки Партон і Боно співають про розколоту війною родину, що звучить як метафора політично розділеного суспільства. В одному з куплетів Партон виконує рядок: «Ніщо не ранить матір сильніше, ніж сім’я у стані війни» (Nothing hurts a mother more than a family at war).

Партон записала свою вокальну партію у червні 2026 року — приблизно за два місяці до смерті. «Будучи хворою, вона підвелася з ліжка, щоб заспівати цю пісню», — розповідав Боно.

Carnaval de Luz — 16-й студійний альбом U2 і перша за дев’ять років повноформатна платівка гурту з новим матеріалом, до якої увійшли 12 композицій.

Доллі Партон пішла з життя 25 серпня у віці 80 років. За понад пів століття кар’єри вона написала понад 3 тисячі пісень і здобула 11 премій «Ґреммі».