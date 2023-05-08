Українська студія Balbek Bureau зайняла 3 місце на конкурсі Buildner з проєктом кінопавільйону в Ісландії

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Валерія Гуржий
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Українська архітектурна студія Balbek Bureau посіла третє місце на міжнародному конкурсі Buildner зі своїм проєктом кінопавільйону в Ісландії.

"Ми розділилися на дві команди всередині бюро та запропонували дві концепції: зрештою проєкт Hidden Haven посів третє місце в конкурсі, Immersion відзначили почесною згадкою"

Учасники конкурсу мали розробити проєкт кінопавільйону в печерному регіоні Grjótagjá на півночі Ісландії. Центром концепту, який відображав би суть ісландського кінематографа, його особливого характеру та історії, мав стати невеликий кінотеатр на 50 відвідувачі.

Локацією стала агломерація трьох невеликих печер з одними з найвідоміших і найкрасивіших геотермальних джерел країни. Утворені на тектонічному розломі між Європою та Америкою, печери були відкриті ще у 18 столітті. Вони стали місцем зйомок "Гри престолів" у сцені, де Джон Сноу та Ігрітт вперше покохали одне одного.

Раніше ми писали, що українські студії YOD GROUP і BALBEK BUREAU стали фіналістами міжнародної премії Hospitality Design Awards.

Фото: Balbek Bureau

Опубліковано: 08 травня 2023
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