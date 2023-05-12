В Ірпені створять інтерактивний музей оборони міста

В Ірпені у зруйнованому обстрілами будинку культури мікрорайону Романівка планують створити інтерактивний музей оборони міста.
Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин у етері телеканалу «Рада».
«Щоб всі ті, хто приїжджають в Ірпінь, розуміли, що захист Київської області почався з Ірпеня, і щоб в тому музеї вони могли все це побачити», — зазначив він.
Підірваний Романівський міст, що розташований поруч, планують перетворити на меморіал. Саме через цей міст під час бойових дій на Київщині евакуювалися мирні мешканці.
Раніше архітектурне бюро Слави Балбека Balbek Bureau представило концепцію меморіального історико-архітектурного комплексу навколо зруйнованого мосту в Ірпені.