В Ірпені створять інтерактивний музей оборони міста

В Ірпені у зруйнованому обстрілами будинку культури мікрорайону Романівка планують створити інтерактивний музей оборони міста.

Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин у етері телеканалу «Рада» .

«Щоб всі ті, хто приїжджають в Ірпінь, розуміли, що захист Київської області почався з Ірпеня, і щоб в тому музеї вони могли все це побачити», — зазначив він.

Підірваний Романівський міст, що розташований поруч, планують перетворити на меморіал. Саме через цей міст під час бойових дій на Київщині евакуювалися мирні мешканці.