У Києві понад 50% ЖК відновили будівництво: яка ситуація в інших регіонах

Станом на травень 2023 року у Києві вже 54% ЖК відновили будівництво. При цьому середній відсоток відновлення будівництва ЖК у західних регіонах скаладає понад 90%.

Про це йдеться у статистиці ЛУН.

Лідерами у відновленні будівництва є:

Волинська область – 96%,

Закарпатська область – 96%,

Івано-Франківська область –94%,

Тернопільська область – 92%,

Львівська область – 91%.

Найгірші показники щодо відновлення будівництва ЖК у Кіровоградській області – 0%, Херсонській області – 0%, Харківській області – 17% та Миколаївській області – 29%.

Також ЛУН оприлюднила стистику щодо відкриття продажів у ЖК станом на травень 2023 року. У Києві продажі відкрили вже 79% ЖК.

Лідерами у відновленні продажів є:

Закарпатська область – 98%,

Івано-Франківська область – 97%,

Тернопільська область – 96%,

Рівненська область – 96%,

Чернівецька область – 94%.

Найгірші показники щодо відновлення продажів у Херсонській області – 0%, Харківській області – 26%, Запорізькій області – 26%.

Раніше ми писали, що у Києві та Львові стабілізувався ринок оренди нерухомості.

Фото: ЛУН