У Києві понад 50% ЖК відновили будівництво: яка ситуація в інших регіонах

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Валерія Гуржий
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Станом на травень 2023 року у Києві вже 54% ЖК відновили будівництво. При цьому середній відсоток відновлення будівництва ЖК у західних регіонах скаладає понад 90%.

Про це йдеться у статистиці ЛУН.

Лідерами у відновленні будівництва є:

  • Волинська область – 96%,

  • Закарпатська область – 96%,

  • Івано-Франківська область –94%,
  • Тернопільська область – 92%,
  • Львівська область – 91%.

Найгірші показники щодо відновлення будівництва ЖК у Кіровоградській області – 0%, Херсонській області – 0%, Харківській області – 17% та Миколаївській області – 29%.

Також ЛУН оприлюднила стистику щодо відкриття продажів у ЖК станом на травень 2023 року. У Києві продажі відкрили вже 79% ЖК.

Лідерами у відновленні продажів є:

  • Закарпатська область – 98%,
  • Івано-Франківська область – 97%,
  • Тернопільська область – 96%,
  • Рівненська область – 96%,
  • Чернівецька область – 94%.

Найгірші показники щодо відновлення продажів у Херсонській області – 0%, Харківській області – 26%, Запорізькій області – 26%.

Раніше ми писали, що у Києві та Львові стабілізувався ринок оренди нерухомості.

Фото: ЛУН

Опубліковано: 16 травня 2023
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