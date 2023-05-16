У Києві понад 50% ЖК відновили будівництво: яка ситуація в інших регіонах

Станом на травень 2023 року у Києві вже 54% ЖК відновили будівництво. При цьому середній відсоток відновлення будівництва ЖК у західних регіонах скаладає понад 90%.
Про це йдеться у статистиці ЛУН.
Волинська область – 96%,
Закарпатська область – 96%,
Найгірші показники щодо відновлення будівництва ЖК у Кіровоградській області – 0%, Херсонській області – 0%, Харківській області – 17% та Миколаївській області – 29%.
Також ЛУН оприлюднила стистику щодо відкриття продажів у ЖК станом на травень 2023 року. У Києві продажі відкрили вже 79% ЖК.
Найгірші показники щодо відновлення продажів у Херсонській області – 0%, Харківській області – 26%, Запорізькій області – 26%.
Раніше ми писали, що у Києві та Львові стабілізувався ринок оренди нерухомості.
Фото: ЛУН