У Києві та Львові стабілізувався ринок оренди нерухомості – аналітика Bird

У травні у Києві та Львові відновився попит на оренду квартир у порівнянні з квітнем.
Про це йдеться у аналітиці Bird.
"Попит відновлено, ринок стабілізовувався й, в порівнянні з квітнем, ціни майже не змінились. Це – позитивний маркер для ринку нерухомості та економіки загалом"
Станом на кінець квітня у Києві середня ціна на оренду квартир виглядала так:
У Львові ціни на оренду квартир станом на кінець квітня залишалися вищими, ніж у Києві:
Раніше ми писали, що попит на оренду квартир в Києві перевершив рівень до повномасштабного вторгнення на 38%.
Фото: ЛУН