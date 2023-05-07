У Києві та Львові стабілізувався ринок оренди нерухомості – аналітика Bird

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Валерія Гуржий
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У травні у Києві та Львові відновився попит на оренду квартир у порівнянні з квітнем.

Про це йдеться у аналітиці Bird.

"Попит відновлено, ринок стабілізовувався й, в порівнянні з квітнем, ціни майже не змінились. Це – позитивний маркер для ринку нерухомості та економіки загалом"

Станом на кінець квітня у Києві середня ціна на оренду квартир виглядала так:

  • 1-кімнатні – 9 тисяч гривень;
  • 2-кімнатні – 13 тисяч гривень;
  • 3-кімнатні – 20, 6 тисяч гривень.

У Львові ціни на оренду квартир станом на кінець квітня залишалися вищими, ніж у Києві:

  • 1-кімнатні – 15 тисяч гривень;
  • 2-кімнатні – 16 тисяч гривень;
  • 3-кімнатні – 18,9 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що попит на оренду квартир в Києві перевершив рівень до повномасштабного вторгнення на 38%.

Фото: ЛУН

Опубліковано: 07 травня 2023
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