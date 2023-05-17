На ВДНГ відкривається басейн просто неба "Пірс 39"

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Марія Іващук
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На ВДНГ з 17 травня починає працювати басейн просто неба Pirs39.

Спочатку відкриється тільки великий басейн але невдовзі обіцяють відкрити дитячий басейн і Food-Bar 39.

Під час повітряної тривоги можна перейти в укриття у першому павільйоні ВДНГ.

Адреса: просп. Глушкова, 1
Години роботи: будні 8:00 - 19:00, вихідні 9:00 – 19:00
Ціни: понеділок – п'ятниця 120 грн/година дорослі та 60 грн/година діти до 120 см. Вихідні і свята 180 грн/година дорослі, 90 грн/година діти. Оренда шатра – 600 грн/цілий день

Опубліковано: 17 травня 2023
ВДНГ
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