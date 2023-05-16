В урбан-парку на ВДНГ з’явились платні душові

У столичному урбан-парку на ВДНГ відкрили сучасні душові кабіни.

Про це повідомив гендиректор «Експоцентру» Євген Мушкін.

«Ми запустили душові кабіни в Урбан-парку ВДНГ. Питання актуальне особливо для тих, хто займається спортом. Й особливо, коли спекотно. Також може бути цікаво всім, хто займається бігом на ВДНГ. Фінішувати можна в Урбан-парку, й одразу прийняти душ», — повідомив гендиректор ВДНГ.

Мушкін зазначив, що душові обладнані всім необхідним, включаючи фен, дзеркало, мило та рушники.

Послуга є платною і вартує 50 гривень. Час на душ не обмежується.

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Фото: Євген Мушкін