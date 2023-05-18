Закарпатська виноробня вперше в Україні створила помаранчеве вино

На Закарпатті виноробня «Шато Чизай» уперше в Україні створила помаранчеве вино — Furmint Orange.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

Вино створили з ексклюзивного сорту винограду Фурмінт за технологією, яка налічує тисячі років.

Зазначається, що Orange Wine роблять із білого винограду за таким самим методом, як із червоного. Сік не відділяють, він бродить на шкірці виноградних ягід. Далі вино ще три місяці витримується на цій шкірці та настоюється в дубовому барику, пояснюють винороби.

«Вино максимально насичується цінними речовинами з ягід. Саме тому Оранж вважають еліксиром молодості та здоров’я. Кажуть, вино має потужний антиейджинговий ефект», — розповідають у компанії.

Нагадаємо, що виноробню «Шато Чизай» заснували в 1995 році в урочищі Чизай на Закарпатті. Тут роблять вино виключно із закарпатського винограду.

Раніше ми писали, що виноробня князя Трубецького на Херсонщині змінює назву на Stoic Winery.

Фото: «Шато Чизай»