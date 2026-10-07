Три українські короткометражні фільми увійшли до шортліста премії Європейської кіноакадемії

Три короткометражні українські фільми увійшли до шортліста European Film Awards 2027. Це документальний «Відкритий світ» Яреми Малащука та Романа Хімея, анімаційний «Київський торт» Микити Лиськова та ігровий «Пасхальний день» Миколи Засєєва. Про це повідомили на сайті European Film Academy.

«Відкритий світ» (Homecoming) розповідає про українського підлітка, який після вимушеного переїзду до Польщі намагається дистанційно повернутися додому за допомогою робота-собаки. Хлопчик керує ним зі своєї кімнати і через відеозв’язок знову переживає спогади та відновлює ниточку до минулого.

За словами Малащука та Хімея, робот спочатку розробили й використовували українські військові для розвідки. У фільмі він стає аватаром хлопця з Хортиці, який був змушений залишити дім через російське вторгнення.

Раніше стрічка здобула головну нагороду на Львівському міжнародному фестивалі короткометражних фільмів Wiz-Art.

Анімаційний фільм «Київський торт» Микити Лиськова створений у копродукції Естонії та України. У ньому йдеться про бідну родину в сучасній Україні. У сім'ї народжується дитина. Батьки намагаються вижити, але в момент найбільшої кризи виникає нова небезпека.

Лиськов створював фільм в Україні під час повномасштабного вторгнення. За словами режисера, в основу історії лягли його власні відчуття від життя в умовах війни та переосмислення попереднього досвіду.

Раніше «Київський торт» отримав гран-прі національного конкурсу KISFF та став найкращим анімаційним фільмом премії «Кіноколо» 2025 року.

«Пасхальний день» Миколи Засєєва створений у копродукції України та Франції. Події розгортаються у великодню неділю в Києві: двоє військових із ТЦК їздять містом, шукаючи чоловіків, яких можуть мобілізувати, і зустрічають молодика, який вийшов купити корм для кота.

Сюжет виріс із реальної історії друга режисера та співавтора сценарію Іллі Волинця-Трифонова. Його зупинили для перевірки військово-облікових документів, а він передусім занепокоївся котом, який залишився вдома без корму. Військові погодилися спочатку поїхати з ним до магазину, а потім відвезли його далі.

У березні «Пасхальний день» Національна асамблея Франції нагородила за найкращий політичний короткометражний фільм. У червні стрічка отримала приз журі за найкращий європейський фільм у короткометражному конкурсі 66-го Краківського кінофестивалю. В Україні — здобула премію «Золота дзиґа» в категорії найкращого короткометражного ігрового фільму.

Премію Європейської кіноакадемії вручають щороку з 1988 року за досягнення в європейському кінематографі. Номінантів на премію оголосять 14 листопада, церемонія нагородження відбудеться 16 січня 2027 року.