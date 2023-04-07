Виноробня князя Трубецького на Херсонщині змінює назву на Stoic Winery

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Ірина Маймур
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Виноробня князя Трубецького, розташована в селі Веселе Херсонської області, відтепер називається Stoic Winery.

Про це компанія повідомила в Instagram.

У виноробні пояснили, що поважають історію і діяльність засновника господарства — князя Трубецького. Однак ідентичність і майбутнє компанії не мають бути пов’язані з російським князем.

Назву Stoic обрали не випадково, а щоб «віддати належну шану філософії стоїцизму й показати, що жодні випробування не зможуть зупинити в бажанні робити краще вино».

Історичну будівлю шато з перших годин повномасштабного вторгнення рф окупували загарбники. Вони пограбували виноробню, розбили частину рідкісних пляшок та розбомбили склади. Від усієї цінної колекції лишилося тільки 52 пляшки. Зараз виноробня щодня перебуває під обстрілами, а на її відновлення знадобиться багато зусиль та часу.

Сьогодні в планах Stoic Winery — відновити лабораторію, 200 гектарів виноградників і готельно-туристичний комплекс. Однак це стане можливим тільки тоді, коли на територію буде доступ і на Херсонщині стане гарантовано безпечно.

Єдиному історичному шато в Україні Prince Trubetskoi Winery понад 120 років. Перші виноградники на цій території висадили наприкінці 19 століття.

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Раніше ми писали, що нью-йоркський музей Метрополітен перейменував картину французького імпресіоніста Едгара Дега «Російські танцівниці» на «Танцівниці в українських вбраннях».

Фото: Stoic Winery

Опубліковано: 07 квітня 2023
Херсонщина
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