В Україні випустили нову обігову монету, присвячену ЗСУ

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Валерія Гуржий
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У Національному банку України 19 травня 2023 року презентували нову обігову пам’ятну монету "Сили підтримки Збройних Сил України".

Про це пише НБУ.

Монета номіналом 10 гривень та присвячена військовослужбовцям Сил підтримки Збройних Сил України. На її аверсі у центрі в обрамленні давньоруського орнаменту зображений номінал монети, рік карбування та український герб.

Реверс присвячений бійцям Сил підтримки ЗСУ, там є емблема та їхнє гасло: «Завжди поруч».

Раніше ми писали, що бучанські майстри виготовляють пам’ятні монети з переплавлених російських гільз.

Фото: НБУ

Опубліковано: 21 травня 2023
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