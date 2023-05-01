Бучанські майстри виготовляють пам’ятні монети з переплавлених російських гільз. Їх дарують світовим лідерам

Двоє бучанців створюють пам’ятні монети із переплавлених російських гільз.

Їх дарують лідерам країн, аби ті не забували про злочини російської армії, повідомили на фейсбук-сторінці Бучанської міської ради.

Монети виготовляють Дмитро Воронець та Влад Кушнір.

На пам’ятних монетах вони зображають об’єкти, які найбільше асоціюються з періодом окупації Бучі. Там можна побачити:

храм Святого Апостола Андрія – як символ пам’яті невинних жертв, які були поховані на задньому дворі церкви;

велосипед Володимира Бровченка – як символ безглуздої жорстокості, коли людину вбили по дорозі додому;

вулиця Яблунська – символ стійкості та незламності міста;

дерево – як символ нового життя, надії і віри в те, що все було не марно.

У міськраді зазначили, що кожна з монет має власний номер, виготовляють їх приблизно два тижні.

Раніше ми писали, що український інженер створив велосипед з квадратними колесами.

Фото: Бучанська міська рада