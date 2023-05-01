Бучанські майстри виготовляють пам’ятні монети з переплавлених російських гільз. Їх дарують світовим лідерам

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Ірина Маймур
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Двоє бучанців створюють пам’ятні монети із переплавлених російських гільз.

Їх дарують лідерам країн, аби ті не забували про злочини російської армії, повідомили на фейсбук-сторінці Бучанської міської ради.

Монети виготовляють Дмитро Воронець та Влад Кушнір.

На пам’ятних монетах вони зображають об’єкти, які найбільше асоціюються з періодом окупації Бучі. Там можна побачити:

  • храм Святого Апостола Андрія – як символ пам’яті невинних жертв, які були поховані на задньому дворі церкви;
  • велосипед Володимира Бровченка – як символ безглуздої жорстокості, коли людину вбили по дорозі додому;
  • вулиця Яблунська – символ стійкості та незламності міста;
  • дерево – як символ нового життя, надії і віри в те, що все було не марно.

У міськраді зазначили, що кожна з монет має власний номер, виготовляють їх приблизно два тижні.

Раніше ми писали, що український інженер створив велосипед з квадратними колесами.

Фото: Бучанська міська рада

Опубліковано: 01 травня 2023
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