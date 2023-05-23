"Місто нашого серця": Must Have випустив дроп до Дня Києва

Український бренд Must Have випустив дроп "Вдома" до Дня Києва.

До тематичного дропу увійшли футболки, бейсболки й шопери. Їх прикрасили вишивкою та принтами із каштанами, зеленою літерою “М”, символом метрополітену, а також рядком із пісні “Києве мій”.

“Київ — це вдома, це місто нашого серця. Повномасштабна війна розсіяла киян по світу, але де б ви не перебували — Київ завжди з вами”, – йдется в описі дропу.

Речі можна придбати на сайті й у магазинах бренду.

Ціни: футболка – 999 грн, бейсболка – 799 грн, шопер – 399 грн