Улюблене місто: 10 брендів з символікою Києва

За понад рік повномасштабної війни українські бренди випустили чимало етно-колекцій та речей з патріотичними принтами .

До Дня Києва ми зібрали виробників, які створюють одяг, аксесуари та сувеніри з символікою улюбленого міста.

Тематичний дроп (обмежена партія речей) від відомого українського бренду, випущена до цьогорічного Дня Києва. Різнокольорові футболки з бавовни (999 грн), бейсболки з написом «Хрещатик» (799 грн), шопери з вишивкою, принтами з каштанами, логотипом київського метрополітену, а також рядком з пісні «Києве мій» (399 грн)

«Київ – це вдома, це місто нашого серця. Повномасштабна війна розсіяла киян по світу, але де б ви не перебували – Київ завжди з вами», – кажуть засновниці.

Мерч Києва на Всі. Свої

Речі з київською символікою можна знайти в окремому розділі на відомому маркетплейсі українських брендів «Всі свої».

Тут можна замовити: бежеві худі та білі футболки з принтом від Duck Side (2500 грн та 1470 грн відповідно), світшоти та футболки від Kyiv Corner, Sil’, Barricade, Fromus («Київ тут всередині») (від 550 грн).

Також тут можна знайти подушку з вишивкою від Soft25, керамічні чашки, шопери, білі та зелені хустки, та значки з каштанами. Є й рожеве худі від Evolve з переліком українських міст, серед яких першим, звісно, позначена столиця (2240 грн). А прихильники клубної музики оцінять футболку «Київпсітранс» із знайомим логотипом від Sirko (690 грн).

Збірка різноманітної продукції локальних брендів з новою айдентикою міста – каштановим листом. Це і шопери з каштаном (300 грн), і світшот «Київ розбиває сердечка» (1100 грн), і футболки, і керамічні чашки, і крафтова прикраса-каштан.

З новинок – пін «Київ розбиває сердечка» (200 грн), блокноти, чашки, стікерпаки. 25% від суми будь-якого замовлення передається фонду «Повернись Живим».

«Київ такий, який ми його створюємо, ми всі можемо його зробити краще. Класний киянин активно відноситься не тільки до формування свого життя, а й до формування свого міста, формування спільного простору», – кажуть засновники.

“Жіночка-щит, жіночка-меч, таку зустрічаєш – гора з плеч”, - співала колись група The Вйо, і, певно, ці слова – якнайкраща характеристика цього бренду.

Статуетка Батьківщини-Матері як подарунок на згадку. Фігурки ручної роботи із штучного каменю (він міцний, як запевняють виробники, бо з нього роблять кухонні стільниці) розміром із пляшку вина (27 з половиною сантиметрів).

Вартість однієї статуетки – 800 грн. Наразі є 11 актуальних кольорів статуетки, і розфарбувати їх можна за індивідуальним бажанням.

Колись ідеологів бренду Владислава та Гліба почало турбувати питання “Чому в Україні не популярні символічні сувеніри?”, після чого вони взялися це виправити.

«Ми створюємо «Оскар», котрий має бути у кожного українця, аби нагадати, що нам є що боронити і чим пишатись», – кажуть засновники.

Культові речі для закоханих у Київ – продукція, яку понад п’ять років тому ініціювала блогерка Евеліна Попова. Починалося все з листівок. Точніше з фото квітучої вишні у Києво-Печерській Лаврі.

«Одного разу ми не змогли знайти гарних листівок з Києвом і вирішили зробити свої. Потім вирішили створити бренд, який любитимуть кияни і гості столиці», – розповідає засновниця.

Згодом листівка з Лаврою облетіла світ. Усі ілюстрації до сувенірів створюються власноруч, спочатку робиться фото улюбленого місця, а потім воно перевтілюється у малюнок.

В асортименті бренду – набір пінів «Весняний Київ» (за акцією – 500 грн), пін «Квітучий каштан» (200 грн), футболки з каштаном, листівки, чохли на телефон для закоханих у Київ та обкладинки на паспорт.

Вже легендарні сувеніри від київського метрополітену з’явилися у продажу у 2018 році. Тоді ще були брелоки та магніти у формі жетона метро та із зображенням станції «Золоті Ворота», чашки та футболки. Спочатку їх можна було придбати у музеї метрополітену поблизу станції «Політехнічний інститут», а зараз в онлайн-магазині, який є офіційним партнером КП «Київський метрополітен».

Окрім вже класичного світшота «Не притулятися», вас можуть зацікавити значки з класичним зображенням жетона, термочашка «Ритм міста» (200 гривень), і різні інтерпретації відомого напису на розсувних дверях вагону київського метро. Є, наприклад, «Набір Мізантропа» (світшот «Не притулятися» та чашка «Притулятися») вартістю 850 гривень.

Кераміка та свічки ручної роботи, присвячені українській столиці. Автори перероблюють свій продукт у керамічних та вінтажних чашах.

У свічку SYMVOL candle у формі каштану (2500 грн) неможливо не закохатися. Серія VITKY – 14 свічок трьох кольорів, що символізують центральні станції київського метрополітену (ціна однієї “станції” – 1500 грн). Вони складаються одна з одною за принципом конструктора і мають додаткові керамічні блоки для з’єднання зі «станціями». У набір до кожної свічки додається коробка сірників із стильним зображенням мозаїки зі станцій київського метро, а віднедавна у подарунок можна отримати шопер з натуральної щільної тканини. Підсвічники зроблені з української кераміки.

«Головна ідея нашого проєкту – придати увагу та нове уявлення про збереження української культурної спадщини, архітектури та предметів побуту», – кажуть засновники.

Наразі складно сказати, хто запатентував це популярне словосполучення. Окрім того, що футболки з цим написом користуються популярністю на вулицях весняного Києва, у мережі можна знайти багато інтерпретацій логотипу від різних маркетів: Custom Print, Closer, Maikoff, Shafa та інших (від 450 грн).

І у цьому мінімалістичному дизайні новим смислом наделене не лише лаконічне і актуальне словосполучення, що відповідає часу, а й примітка «100% бавовна».

Настільний календар з дерев’яною підставкою та стильним пакуванням – дванадцять ілюстрацій, що демонструють таку саму кількість різноманітних сторін головного українського міста (за акцією можна придбати за 390 грн).

Листівки «Київ непереможний», «Київ красивий» (а також – містичний, спокійний, смачний, трушний, тусовочний), магнітні листівки, постери з кріпленням у ексклюзивній колекції для Gifty від українських ілюстраторів Олександра Шатохіна, Наді Кушнір, та Юлії Савченко.

Як стверджують самі автори, «Неймовірний Київ» – це альтернатива «шароварним» сувенірам та типовим «калиновим» шаблонам. У кожній з представлених робіт відчувається тепло, любов та частка тієї самої іронії, яка нині притаманна нам усім.

«Ми не ідеалізуємо Київ, а любимо таким, який він є, навіть із стрьомними балконами, заторами на дорогах, переходом у Метрограді, цінами на таксі під час локдауну, шаурмою з Бесарабки та культурною культурою», – кажуть засновники.