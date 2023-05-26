Petcube запускає продажі в Україні. Яка вартість гаджетів

Українська компанія Petcube, що займається розробкою гаджетів для догляду за домашніми тваринами, запускає продажі в Україні з 26 травня.
Petcube Cam і Petcube Bites 2 Lite працюють через мобільний застосунок. Користувачі отримують доступ до сервісу Petcube Care, який зберігає короткі відео, завдяки яким можна спостерігати за улюбленцями.
Вартість пристроїв:
Пристрої можна буде придбати у мережах Comfy, «Алло», Eldorado, «Фокстрот», Rozetka, Stylus та E-Zoo.
Petcube – це українська компанія, яку запустили у 2013 році Ярослав Ажнюк, Олександр Нескін та Андрій Клен завдяки Kickstarter.