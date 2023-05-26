Petcube запускає продажі в Україні. Яка вартість гаджетів

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Марія Іващук
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Українська компанія Petcube, що займається розробкою гаджетів для догляду за домашніми тваринами, запускає продажі в Україні з 26 травня.

Petcube Cam і Petcube Bites 2 Lite працюють через мобільний застосунок. Користувачі отримують доступ до сервісу Petcube Care, який зберігає короткі відео, завдяки яким можна спостерігати за улюбленцями.

Вартість пристроїв:

  • Компактна Petcube Cam — 1599 грн.
  • Petcube Bites 2 Lite з годівницею для тварин — 4999 грн.

Пристрої можна буде придбати у мережах Comfy, «Алло», Eldorado, «Фокстрот», Rozetka, Stylus та E-Zoo.

Petcube – це українська компанія, яку запустили у 2013 році Ярослав Ажнюк, Олександр Нескін та Андрій Клен завдяки Kickstarter.

Опубліковано: 26 травня 2023
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