Неподалік "Звіринецької" відкрилася нова кав'ярня-пекарня

Кав’ярня-пекарня «Чорнява» відкрилася на вулиці Джона Маккейна, недалеко від станції метро "Звіриницька".

У меню закладу є великий вибір напоїв - кава, матча, лимонади. Також у кав'ярні можна скуштувати десерти.

Ціни: американо - 50 гривень, лате з солоною карамеллю - 75 гривень, матча - 70 гривень, вишневий чай - 55 гривень, лимонад - 60 гривень.

Адреса: вулиця Джона Маккейна, 37.

Графік роботи: Пн-пт: 8:00 – 20:00, Сб-вс: 10:00 – 20:00

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Раніше ми писали, що на вулиці Щербаківського, що на Нивках відкрився новий заклад – бар-кав'ярня "Тихий".