ТРЦ "Магелан" знову виставили на аукціон

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Валерія Гуржий
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ТРЦ "Магелан", що розташований на проспекті Академіка Глушкова, 13Б, повторно виставили на аукціон.

Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Аукціон з продажу активів АТ «МР БАНК» відбудеться 8 червня в системі "Prozorro.Продажі". До складу лоту включено права вимоги за кредитними договорами, дебіторська заборгованість та об’єкти нерухомості, у тому числі – торгівельно-розважальний центр «Магелан» у столиці.

Разом з "Магеланом" на продаж виставили майновий комплекс, площею 13 041,3 кв.м, що розташований у селі Крупець Хмельницької області.

Початкова ціна лоту – 498,3 млн грн.

Раніше ми писали, що ТРЦ "Магелан" вже виставлявся на аукціон у вересні 2022 року.

Фото: Вікіпедія

Опубліковано: 29 травня 2023
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