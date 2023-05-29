ТРЦ "Магелан" знову виставили на аукціон

ТРЦ "Магелан", що розташований на проспекті Академіка Глушкова, 13Б, повторно виставили на аукціон.
Про це повідомляє Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Аукціон з продажу активів АТ «МР БАНК» відбудеться 8 червня в системі "Prozorro.Продажі". До складу лоту включено права вимоги за кредитними договорами, дебіторська заборгованість та об’єкти нерухомості, у тому числі – торгівельно-розважальний центр «Магелан» у столиці.
Разом з "Магеланом" на продаж виставили майновий комплекс, площею 13 041,3 кв.м, що розташований у селі Крупець Хмельницької області.
Початкова ціна лоту – 498,3 млн грн.
Раніше ми писали, що ТРЦ "Магелан" вже виставлявся на аукціон у вересні 2022 року.
Фото: Вікіпедія