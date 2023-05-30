У Києві та ще кількох містах відбуваються аварійні відключення світла: що сталося

О 12:30 у центрі Києва відбулося аварійне відключення світла у на вулицях Iнститутська, Грушевського, Мазепи, Липська та Пилипа Орлика.

Про це повідомили у ДТЕК Київські електропережі.

Згодом у ДТЕК розповіли, що аварію ліквідували і всім клієнтам повернули світло.

СЕО компанії Yasno Сергій Коваленко запевнив, що відключення в областях та Києві стали через порушення балансу в енергосистемі. Тому спрацювала автоматика, яка відключала споживачив, знижуючі споживання.

Про відключення світла повідмляли в Одесі, Броварах, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Сумах, Запоріжжі та на Кіровоградщині. У деяких населених пунктах через аварійне відключення світла не їздять трамваї та тролейбуси.

Що відбувається

У ДТЕК пояснили, що 30 травня з 13:28 по всій країні відбуваються відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об’єднаній енергосистемі України. Станом на 14:32 «Укренерго» надав дозвіл на відновлення електропостачання.

Також в "Укренерго" додали, що близько 13.00 в енергосистемі аварійно відключилися декілька магістральних високовольтних ліній. Внаслідок цього дією протиаварійної автоматики були частково знеструмлені споживачі в низці областей.

Наразі триває заживлення споживачів. Постачання електроенергії всім споживачам буде відновлено у найближчі години. Розпочато розслідування причин інциденту.

"Окремо наголошуємо, що відключення відбулися через технічні причини та не пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі"

Фото: ДТЕК