У Києві та області з’явилися малюнки від німецького стріт-арт художника Bananensprayer

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Ірина Маймур
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Німецький вуличний митець Томас Баумгертель, відомий під псевдонімом Bananensprayer, нещодавно відвідав Київщину.

Про це повідомляє видання Express.

За тиждень художник устиг заїхати до Києва, Горенки, Ірпеня, Бучі, Мощуна та Бородянки. Там Томас створив свої знамениті «бананові» зображення — знак миру, створений із двох бананів жовтого та синього кольорів, та інші стріт-арти.

Зокрема, у Києві, Ірпені й Горенці він намалював портрети владіміра путіна з ковпаком у вигляді половинки банана. Інший малюнок із російським диктатором з’явився на зруйнованому мосту в Ірпені.

У Мощуні ж Bananensprayer створив графіті із голубом миру.

Відмітився Баумгертель і на київському Майдані Незалежності. Там він доповнив роботу Bansky і вклав жовто-блакитний банан до рук хлопчика на гойдалці з протитанкового їжака.

Ще один його стріт-арт можна побачити на спаленій російській техніці на Михайлівській площі.

Раніше ми писали, що в Бучі з’явилось графіті від італійського стріт-арт художника TvBoy.

Фото: Томас Баумгертель, Express

Опубліковано: 31 травня 2023
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