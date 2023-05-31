Переселенка з Маріуполя виграла грант і відкрила кав’ярню в Івано-Франківську

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Ірина Маймур
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Переселенка з Маріуполя Тетяна Васильєва відкрила кав’ярню в Івано-Франківську. Аби це зробити, вона використала 80 000 гривень гранту та власні кошти.

Про це пише Суспільне.

У команду закладу Тетяна взяла людей з інших регіонів, а стіни кав’ярні прикрасила розписами довоєнного Маріуполя, які зробила переселенка з Дніпра. Таким чином підприємеця вирішила показати місцевим та переселенцям, яким мальовничим було її рідне місто.

Куточок для дітей у закладі допомагла облаштувати переселенка з Миколаєва Ольга Матвєєва. Разом із чоловіком вони виготовляє дитячі меблі та іграшки за методикою Монтессорі.

Кав’ярню облаштували для людей з інвалідністю — тут є кнопка виклику.

Тетяна Васильєва розповіла, що це її перший бізнес. У Маріуполі вона працювала керівницею відділення банку.

Раніше ми писали, що переселенка зі Слов’янська відкрила барбершоп Benzin в Ірпені.

Фото: Суспільне

Опубліковано: 31 травня 2023
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