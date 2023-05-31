Біля «Палацу Україна» відкрили бістро з шаурмою та бургерами 111 Bistro & Bar

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Марія Іващук
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На Великій Васильківській біля “Палацу Україна” відкрили новий заклад 111 Bistro & Bar.

Бістро позиціонують як “заклад із зрозумілою їжею, знайомою кожному”. В меню: шаурма, бургери, авокадо тост, хумус, супи, солодкі й солоні сніданки.

У барній карті є сидри, просекко, пиво, а також коктейлі.

Раніше на цьому місці працював заклад ізраїльської кухні Pita Kyiv.

Ціни: хумус з бататом і печерицями – 161 грн, бургер із яловичиною – 211 грн, шаурма з куркою – 161 грн, латте – 51 грн
Адреса: вул. Велика Васильківська, 111/113
Режим роботи: щодня 10:00-22:00
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Опубліковано: 31 травня 2023
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