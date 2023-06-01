30 нових закладів, що відкрилися в Києві в травні

Грузинська кухня, доставка авторської шаурми, нові ресторани і бари в Пасажі, на лівому березі та Софіївській Борщагівці. Підготували добірку 30 нових київських закладів, що відкрилися чи відновили роботу в травні.

111 Bistro & Bar

Бістро позиціонують як “заклад із зрозумілою їжею, знайомою кожному”. В меню: шаурма, бургери, авокадо тост, хумус, супи, солодкі й солоні сніданки.У барній карті є сидри, просеко, пиво, а також коктейлі.



Ціни: хумус з бататом і печерицями – 161 грн, бургер із яловичиною – 211 грн, шаурма з куркою – 161 грн, латте – 51 грн

Адреса: вул. Велика Васильківська, 111/113

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Barmaley

Біля метро «Лівобережна» відкрився коктейль-бар Barmaley з настільними іграми та дискотеками по п'ятницям та суботам.

В меню закладу - авторські та класичні коктейлі, пиво та безалкогольні напої. До них пропонують брускети, оливки та перці, фаршировані фетою.

Ціни: коктейль Popstar — 220 грн, коктейль Red Carpet — 220 грн, коктейль Golden Glow — 290 грн, коктейль Spanish Guitar — 190 грн, брускетки з хамоном, пармезан та моцарела з томатами, оливки — 190 грн.

Адреса: вулиця Євгена Сверстюка, 6Е

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БПШ на ВДНГ

Ще один заклад з біляшами, пончиками та шаурмою від Дмитра Борисова відкрився на ВДНГ біля Urban Park. Також тут готують бургери й хот-доги в бріошах.

Є вегетаріанські опції – шаурма з бататом фрі, кімчі й гуакамоле. З напоїв пропонують сидр, пиво, наливки, лимонад та каву.

Ціни: шаурма – від 99 грн, бургери – від 89 грн, пончики – від 29 грн, келих сидру – від 39 грн.

Адреса: ВДНГ, біля Urban Park

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Doggeriz

Заклад із хот-догами та бургерами Doggeriz відкрився в Києві на Позняках. В меню - великий вибір хот-догів, сендвічів та бургерів. Є вегетаріанські страви, а також "антибургери", тобто бургети без булочки. З напоїв пропонують каву, фруктові фреші чи алкогольні коктейлі.

Ціни: бургер з котлетами з мармурової яловичини Double Trouble – 259 грн, чізбургер з рослинною котлетою – 299 грн, хот-дог з карамелізованою грушею та соусом дор блю – 189 грн, картопля фрі – 80 грн, капучино – 60 грн, коктейль Aperol Spritz – 165 грн.

Адреса: вулиця Анни Ахматової, 16А

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Dendachai

Чайну Dendachai відкрили неподалік від метро “Либідська”. В асортименті: фермерські органічні китайські та тайванські чаї, колекційні пуери, червоні чаї, вулканічні улуни з Юньнані, чаї із Золотого Трикутника. Проводять чайні церемонії, заварювання чаю в тиші або під звуки хангу, а також кінопокази, лекції та квартирники.

Сировина для чаю відбирається у найвіддаленіших китайських селах, виробництво на всіх етапах контролюється.

Вартість чаювань: 1 людина - 290 грн (5 г чаю), 2 людини - 490 грн (8 г чаю, 3 людини - 690 грн (9 г чаю), 4 людини - 890 грн (10 г чаю).

Адреса: вулиця Тютюнника, 58/1

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DRACENA VIBE

Нове веганське та вегетаріанське міське кафе DRACENA VIBE відкрив у центрі столиці шеф-кухар родом з окупованого Енергодара Савелій Логінов. Концепція закладу - поєднання вуличної кухні Європи з власним некласичним баченням шефа.

У меню представлені веганські та вегетаріанські позиції — від сніданків до стартерів та корисних десертів. Обіцяють класичні українські страви у веганському форматі. Є карта алкогольних та безалкогольних напоїв.

Ціни: бублик з вегетаріанським фаршем VIP Бубл EAT ME AT — 300 грн, бананові тофу-сирники в шпинатному бульйоні з ягодами — 250 грн, майже не солодка матча-вівсянка — 220 грн, Біг Сніданок «№ 3» — 300 грн, коктейль «Типу Негроні» — 220 грн.

Адреса: вулиця Гоголівська, 49

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Electron Corp.

Мультиформатний проект Electron Corp., що поєднує в собі кафе, доставку, корпоративний сервіс, власне виробництво, кейтеринг та take away, знову відкрився в інноваційному парку Unit City.

Гостям та резидентам містечка пропонують “просту їжу сучасної людини” та сніданки цілий день, а також спельтовий чи гречаний хліб на заквасці, круасани, піти та самсу власного виробництва. Каву варять на свіжообсмажених зернах від One Love Coffee, десерти - від шеф-кондитерки First Line Group Ольги Ридвановської.

Ціни: баба гануш — 145 грн, авокадо тост — 275 грн, рамен — 215 грн, грецький салат — 195 грн, курочка з класичним пюре чи з гречкою - 215 грн, спельтовий хліб цілий - 135 грн, “Той самий торт” - 170 грн.

Адреса: вулиця Дорогожицька, 3

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Gastro Укриття

Ще один новий заклад відкрився біля метро «Лівобережна» - невеликий ресторан сучасної української та авторської кухні з шеф-кухарем, що має досвід роботи у Франції рівня Michelin.

Концепція ресторану - доступні ціни та висока якість страв. В меню - холодні та гарячі закуски, основні страви, салати, гарніри та десерти. Є доставка обідів додому та в офіс, можливість замовити їжу з собою, або проведення заходів в закладі. “Gastro Укриття” працює під час повітряних тривог, адже знаходиться в підвальному приміщенні.

Ціни: курячий паштет з яблуками конфі та крутонами — 90 грн, салат з тунцем — 175 грн, ніжка кролика в сметанковому соусі — 320 грн, оселедець з млинцями та ікрою мойви - 150 грн, картопляне пюре чи вершковий рис - 60 грн, кабачки гриль — 70 грн, брауні — 120 грн.

Адреса: вул. Раїси Окіпної, 4а

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G.13

У житловому комплексі «Львівський квартал» навпроти скверу Гейдара Алієва почала працювати pet-friendly кав'ярня G.13.

У закладі пропонують каву від Fresh Black, випічку та десерти.

Ціни: еспресо – 40 грн, капучино – 60/85 грн, лате – 75 грн, фільтр – 60/75 грн, чай – 85 грн, лимонад (пляшка 0,5 л) – 60 грн, кіш зі шпинатом та фетою – 130 грн, брауні з вишнею – 85 грн.

Адреса: вулиця Глибочицька, 13

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«Мілітарний паб» Garnison

Проект пʼятьох воїнів-спецпризначенців підрозділу Legio V, а також рестораторки Світлани Яструбенко (Docker&Co) відкрився у столичному Пасажі.

В меню - піца, бургери, пательні з мʼясом і морепродуктами, закуски й велика алкогольна карта, де можна вибрати пиво, вино, віскі або коктейлі – класичні чи авторські.

Ціни: бургер Black Diamond BBQ – 340 грн, піца «Пепероні» – 240 грн, пательня з морепродуктами – 390 грн, бульйон з куркою – 110 грн, картопля фрі – 90 грн, чизкейк – 190 грн, коктейлі – 220 грн, сидр – 40 грн, капучино – 50 грн.

Адреса: вулиця Хрещатик, 15/4

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Good Friends

Ще один заклад - ресторан з відкритою кухнею та літньою терасою Good Friends - розпочав роботу в Пасажі.

У меню - 13 розділів comfort food для шанувальників італійської, азійської та української кухонь. З напоїв пропонують домашні лимонади, коктейлi, пиво та міцний алкоголь, вино, ігристе вино та ексклюзивний ігристий мед.

Ціни: авокадо тост з яйцем — 160 грн, vitello tonnato — 210 грн, курячі крила в соусі солодкий чилі — 189 грн, котлета по-київськи з картопляним пюре — 187 грн, торт Трюфель із соленою карамеллю — 148 грн, вареники з домашнім сиром, чебрецем, сметаною і медом — 159 грн, лимонад Passion fruit apple - 78 грн.

Адреса: вул. Марії Заньковецької, 15/4

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Zavod Burgers

Друга бургерна Zavod Burgers відкрилася в центрі Києва. У закладі можна спробувати 16 видів бургерів, а також салати, супи, хот-доги та десерти. З напоїв пропонують лимонад, каву, пиво, сидр або вино.

Ціни: бургер "Вегетаріанець на заводі" - 119 грн, бургер з окатою яєчнею - 119 грн, чікенбургер - 149 грн, бургер “Без булок, але з чеддером” - 139 грн, крем-суп грибний - 89 грн, торт “Наполеон” - 79 грн, лате - 39 грн, сидр - від 49 грн.

Адреса: вул. Шота Руставелі, 20

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«Зона комфорту»

Кав’ярня зі спешелті-арабікою «Зона комфорту» відкрилася у дворику на Хрещатику. Тут користуються кавомашиною Elektra Barlume, а зерна обсмажує «Київська міська ростерія».

Окрім традиційних кавових напоїв, є фільтр та кава на рослинному молоці. Можна замовити українські чаї та чаї з Індії і Японії. Сніданки готують увесь день, є десерти.

Ціни: французький сніданок - 80 грн, «комфортний» сніданок із табуле, баварськими ковбасками та яєчнею — 145 грн, круасан із печеним перцем, мусом із фети та оливок — 155 грн, торт філадельфія-полуниця — 140 грн, чай «Трав’яний чайник» — 80 грн, великий фільтр — 65 грн, капучино — 60 грн, «капуоранж» — 80 грн.

Адреса: вулиця Хрещатик, 32Б

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Irezumi

Ресторан азійської кухні Irezumi відкрився на Софіївській Борщагівці. В меню - суші, салати, лапша, супи. Є винна карта та міцні напої, працює доставка.

Ціни: рол “Філадельфія” - 295 грн, рол “Імператор” - 335 грн, Том Ям з креветкою - 310 грн, рамен з куркою - 275 грн, удон з морепродуктами - 320 грн, Кім Чі - 145 грн, Pinot Grigio Італія - 90 грн (150 мл).

Адреса: Софіївська Борщагівка, вул. Волошкова 30

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"Котлета по-київськи"

Друге кафе мережі відкрилося навпроти кінотеатру "Київ". На відміну від закладу на Хрещатику, що працює в форматі take away, нова "Котлета по-київськи" розташувалася одразу на двох поверхах і має великий світлий зал в еко-стилі.

Також павільйон з котлетами з'явився на ВДНГ.

Ціни: котлета по-київськи класична – 85 грн, котлета по-київськи з філадельфією та шпинатом – 95 грн, картопля фрі – 60 грн, котлета по-київськи шоколадна – 79 грн, лимонад – 59 грн, сидр – 55 грн.

Адреса: вул. Велика Васильківська,16, академіка Глушкова, 1 (ВДНГ)

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«Крапка.Кави»

Кав’ярня біля Майдану Незалежності, яку відкрив переселенець з Харкова Максим. Сам власник ніколи не займався ресторанним бізнесом, але баристою в кафе є його друг з 10-річним досвідом роботи.

У кав’ярні використовують особливий метод заварювання еспресо — через заморожену металеву кулю. З солодощів є легендарне смугасте харківське печиво, яке замовляють в місцевій кондитерській.

Ціни: еспресо/допіо — 30/40 грн, лате — 40/55/70 грн, гірке какао — 60/70 грн, лимонади — 60/70 грн, бразильский лимонад — 100/130 грн, макарун — 55 грн, харківське печиво — 15 грн.

Адреса: вулиця Софіївська, 3

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“Медак”

Двадцять видів медових настоянок і вин пропонує нове кафе «Медак» на Подолі.

Заклад відкрила сімейна пара Анастасія і Олексій. Настоянки роблять на медовому бродінні без додавання спирту за старовинними рецептами.

До алкоголю пропонують три види «тарілок», є кавові напої та чіабата з різними начинками. Проводять стендапи та вечори у форматі “відкритий мікрофон”.

Ціни: медак «Кавовий», 35 %, велика пляшка — 320 грн; медівка «Біла ніч», 14 %, келих — 25 грн; медак «Вишуканий», маленька пляшка — 170 грн; сирна тарілка — 100 грн; чіабата з салямі, велика — 80 грн; допіо — 32 грн.

Адреса: вулиця Межигірська, 3/7

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Miminoshi

Грузинський ресторан з сімома видами хінкалі відкрився у ТРЦ Retroville.

Також в меню - 15 видів хачапурі, холодні та гарячі закуски, супи, основні страви, салати та десерти. Можна замовити м’ясо на мангалі та придбати власну консервацію закладу або заморожені напівфабрикати. Працює сервіс доставки.

Ціни: хінкалі з бараниною – 120 грн (4 штуки на порцію), хачапурі «Міміноші» з трьома видами сиру – 180 грн, міні-хачапурі «Аджарський» - 115 грн, хачапурі на шампурі – 100 грн, пхалі – 140 гривень, борщ з пампушками - 110 грн, торт “Шоколадний трюфель” - 130 грн.

Адреса: проспект Правди, 47

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MORE than cafe

Ресторан з європейською кухнею та літньою терасою на лівому березі Києва.

Інтер’єру закладу оформлений у пастельних тонах. У меню є сніданки, закуски, салати, основні страви, паста, страви на грилі, супи, сети та десерти.

Барна карта MORE than cafe включає коктейлі, вино, пиво та міцний алкоголь. Також пропонують лимонади та безалкогольні напої.

Ціни: англійський сніданок — 219 грн, смореброд із яловичиною — 180 грн, теплий салат з телятиною — 310 грн, паста карбонара — 189 грн, вершковий суп із лососем — 220 грн, коктейль Bloody Merry — 140 грн.

Адреса: пров. Магнітогорський, 1В

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«Мораліст»

Лаунж-бар з літньою терасою на Подолі. Проводять dj-вечірки та концерти, на другу половину червня анонсована театральна постановка, вартість квитків - 30 грн.

Адреса: вул. Межигірська, 23/22

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Mr. Macarons

Третя кондитерська Mr. Macarons в Києві відкрилася на Голосіївському проспекті. В меню - макарони 27 різних смаків, мусові та бенто-торти, чізкейк, вафельний торт зі згущеним молоком, меренговий рулет, безе Павлова, солоні пироги, кавові напої. Начинки тортів змінюються кожні два дні.

Ціни: макарони - від 45 грн, торти - від 75 грн шматок, торт на замовлення - від 600 грн кілограм.

Адреса: просп. Голосіївський 58А

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“Подільська на вугіллі”

Заклад з шаурмою та бургерами на Подолі. Його особливість в тому, що м’ясо для страв готують виключно на вугіллі. Також в меню картопля фрі та кава.

Ціни: шаурма класична з куркою – 120 грн, зі свининою – 130 грн, з телятиною – 140 грн, шаурма “Три сира” з куркою – 180 грн, зі свининою – 190 грн, з телятиною – 200 грн, бургер подільський 135 грн, картопля фрі з соусом – 60 грн.

Адреса: вул. Введенська, 15Б

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Sofia Secret Bar

На Софіївській Борщагівці розпочав роботу секретний speakeasy-бар з понад 50 класичними коктейлями в меню. Є також авторські коктейлі, вино, аперитиви, вермути, міцні алкогольні напої, кава та чай.

Кухня бару представлена закусками, медальйонами та пастою.

Ціни: карпачо з тунця — 330 грн, стейк з лосося — 350 грн, паста Болоньєзе — 245 грн, коктейль Amaretto Sour — 200 грн, коктейль Paper Plane — 200 грн, коктейль Vieux Carré — 200 грн.

Адреса: Софіївська Борщагівка, вул. Молодіжна, 5

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SUNDAY cafe

Заклад зі сніданками та авторськими коктейлями на Осокорках. Його відкрила молода пара, яка створила під час війни сім’ю.

Самі розробили рецепт закваски для тіста та пропонують шість варіантів піци. Також в меню - сніданки, сендвічі, закуски, салати та основні страви.

Ціни: вівсянка з песто та грибами — 180 грн, тартар з лосося з манго та авокадо — 345 грн, піца сирна — 315 грн, піца зі спаржею — 295 грн, піца з ростбіфом - 305 грн, коктейль Oolong Gimlet — 200 грн, коктейль Strawberry Sour — 220 грн.

Адреса: Дніпровська набережна, 20Б

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“Тихий”

Бар-кав'ярня "Тихий" відкрився на Нивках. Відвідувачам пропонують каву з десертом, коктейлі чи вино.

Заклад pet-friendly, тож приходити можна з домашніми улюбленцями.

Ціни: еспресо — 30/50 грн, лате — 40/60 грн, коктейль SouthSide — 130 грн, коктейль Aperol Spritz — 130 грн, біла сангрія - 100 грн, трубочка зі згущеним молоком - 40 грн.

Адреса: вулиця Щербаківського, 72.

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Holy Burger Kiosk

Другий заклад формату Holy Burger Kiosk розпочав роботу на місці «Хлібного» неподалік від метро «Олімпійська». Пропонують три види шаурми (з яловичиною, куркою та фалафелем) і три види бургерів (із мармуровою яловичиною, куркою та моцарелою та фіш-бургер із судаком). Є картопля фрі, крафтове пиво, лимонади й кава.

Ціни: шаурма з яловичиною — 180 грн, шаурма з куркою — 140 грн, шаурма з фалафелем — 130 грн, бургер із мармуровою яловичиною — 160 грн, бургер із судаком, лососем і крем-сиром — 180 грн, картопля фрі — 50 грн, еспресо — 39 грн, капучино — 65 грн.

Адреса: вул. Антоновича, 48

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“Центр шаурми”

Другий заклад "Центр шаурми" відкрили на Подолі переселенці з Маріуполя. Перша точка працює на Троєщині і до ребрендингу мала назву “Шаурма на вугіллі”, третя незабаром відкриється біля метро “Олімпійська”.

В новому “Центрі Шаурми" можна не лише замовити take away, але й поїсти за столиком у просторому залі. Вибирати пропонують з семи видів шаурми, все м'ясо запікають на вугіллі.

Ціни: шаурма фірмова – 110-140 грн, шаурма сирна з ананасом – 140-170 грн, шаурма з фалафелем – 160 грн, кебаб - 140-150 грн, салат “Не Цезар” - 160 грн, бабат фрі - 120 грн.

Адреса: вул. Нижній Вал, 23

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«Чорнява»

Кав’ярня-пекарня «Чорнява» відкрилася на вулиці Джона Маккейна, неподалік від станції метро "Звіринецька". У меню закладу - великий вибір напоїв та десерти.

Ціни: американо - 50 грн, лате з солоною карамеллю - 75 грн, матча - 70 грн, вишневий чай - 55 грн, лимонад - 60 грн, матча-тонік - 90 грн.

Адреса: вул. Джона Маккейна, 37

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ШОURMA

Сервіс доставки авторської шаурми ШОURMA. Замовлення можна оформити через сайт, додаток, Instagram або через оператора.

В меню - дев'ять видів шаурми. Для приготування використовують курятину, індичку, телятину, мідії, креветки та рослинне м’ясо українського виробника «Eat me at». До кожної шаурми розроблений власний крафтовий соус.

Ціни: шаурма “Одного разу в Мексиці” з куркою — 250 грн, шаурма “Тигрова з гостринкою” з креветками — 360 грн, шаурма “Ближче до Азії” з телятиною — 280 грн, “Бульйон шо треба” з куркою та лапшою — 80 грн, картопля фрі — 95 грн, узвар — 50 грн, наливка «Калина» (50 мл) — 50 грн.

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Yard Food Coffee Wine Bakery

В Солом'янському районі столиці відкрився ресторан Yard Food Coffee Wine Bakery. Тут пропонують сніданки, круасани, перші страви, салати, бургери й десерти. У барній карті закладу є кава, вино, фреші, чай, какао та лимонади.