Равлики, коропи та раки: у Києві відкривається новий рибний ресторан "Річка" мережі "Чорноморка"

У Києві на вулиці Лаврській відкривається ресторан-ринок "Річка" від мережі "Чорноморка".

Відкриття відбудеться 2 червня о 18:00. На відкритті гратиме гурт "ЩукаРиба".

"Якщо коротко — новий рибний формат, присвячений карасям і річковій рибі. У меню тільки річкова риба за дуже бюджетними цінами. Продаж у свіжому вигляді за цінами дешевше ніж на ринку. І, звичайно, будемо смажити, запікати, готувати за старовинними українськими рецептами", — розповідають у закладі.

Планується відкриття 20 таких закладів по всій Україні. На фінальній стадії перебуває облаштування "Річки" у Львові.