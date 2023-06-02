Равлики, коропи та раки: у Києві відкривається новий рибний ресторан "Річка" мережі "Чорноморка"

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Марія Іващук
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У Києві на вулиці Лаврській відкривається ресторан-ринок "Річка" від мережі "Чорноморка".

Відкриття відбудеться 2 червня о 18:00. На відкритті гратиме гурт "ЩукаРиба".

"Якщо коротко — новий рибний формат, присвячений карасям і річковій рибі. У меню тільки річкова риба за дуже бюджетними цінами. Продаж у свіжому вигляді за цінами дешевше ніж на ринку. І, звичайно, будемо смажити, запікати, готувати за старовинними українськими рецептами", — розповідають у закладі.

Планується відкриття 20 таких закладів по всій Україні. На фінальній стадії перебуває облаштування "Річки" у Львові.

Ціни: раки, зварені у пиві – 400 грн, кав’яр зі щуки – 368 грн, суп з коропа – 228 грн, крученики з форелі – 348 грн, равлики у вершковому соусі – 324 грн
Адреса: вул. Лаврська, 6
Режим роботи: з 11:00 до 22:00
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Опубліковано: 02 червня 2023
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