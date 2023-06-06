У Львові відкрили центр для переселенців, який поєднує житло із популяризацією вуличних культур

У колишньому будинку культури Львова відкрили Urban Camp Lviv - центр для переселенців, що надає житло родинам із зони бойових дій, прифронтових та окупованих міст.

Водночас він популяризує вуличні культури, зокрема, музику, танці, мистецтво, спорт та активні ігри.

У просторі облаштували житло хостельного типу, де одночасно можуть проживати до 100 людей. Там є душові, кухні й дитячі куточки. Також в Urban Camp Lviv є приміщення для проведення фестивалів, майстер-класів, батлів, спортивні локації, а також укриття.

Під час підготовки приміщення відреставрували мозайку та люстри.

Організатори пояснюють, що таке поєднання вуличних культур із житлом допоможе переселенцям швидше адаптуватися до нового місця.

Для отримання місця у кемпі необхідно зареєструватися за посиланням.

Фото: Urban Forms