У Львові відкрили центр для переселенців, який поєднує житло із популяризацією вуличних культур

У колишньому будинку культури Львова відкрили Urban Camp Lviv - центр для переселенців, що надає житло родинам із зони бойових дій, прифронтових та окупованих міст.
Водночас він популяризує вуличні культури, зокрема, музику, танці, мистецтво, спорт та активні ігри.
У просторі облаштували житло хостельного типу, де одночасно можуть проживати до 100 людей. Там є душові, кухні й дитячі куточки. Також в Urban Camp Lviv є приміщення для проведення фестивалів, майстер-класів, батлів, спортивні локації, а також укриття.
Під час підготовки приміщення відреставрували мозайку та люстри.
Організатори пояснюють, що таке поєднання вуличних культур із житлом допоможе переселенцям швидше адаптуватися до нового місця.
Для отримання місця у кемпі необхідно зареєструватися за посиланням.
Фото: Urban Forms