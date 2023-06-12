25 нових закладів, які відкрили у Львові цього року

Ферма-бар від Євгена Клопотенка, необістро від Олександра Цвігуна, кіноресторан, сицтлійський дворик, кебабні та концептуальні кав'ярні.

Підготували добірку 25 нових львівських закладів, що відкрилися цього року.

1708

1708 Pizza Di Napoli – це заклади від власників мережі Lviv Croissants з неаполітанським варіантом піци. Ще одну піцерію нещодавно відкрили на вулиці Зеленій.

Окрім піци, в меню – салати, супи, мелти, основні страви, сирники та десерти.

Є піца для собак: її готують з гречаного борошна, курячої печінки та філе, шпината, печених яблук та томатів, а весь прибуток від продажу переказують на благочинність.

Ціни: піца з полуницею та страчателлою – 219/299 грн, піца Тоскана – 169/269 грн, кальцоне Кальярі – 199 грн, соуси до бортиків – 20 грн, великий фірмовий сніданок – 229 грн, тост з камамбером – 199 грн, суп Сан Марцано – 99 грн.

Адреса: вул. Зелена, 151

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Akhali

Другий заклад мережі ресторанів грузинської кухні у Львові. Перший відкрили у 2017 році на місці Tex-Mex BBQ. У меню – грузинські страви: хінкалі, хачапурі, плов, а також коктейлі та вино від Biologist.

Ціни: хумус з аджапсандалі - 187 грн, хачапурі на мангалі – 168 грн, хінкалі з бараниною – 39 гривень/штука, сет з дев'яти хінкали – 326 грн, шашлик з яловичої вирізки – 352 грн, салат “Язиката Ніно” – 251 грн, хінкалі з вишнею та маскарпоне – 49 грн/штука.

Адреса: вул. Курбаса, 4

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Азійський

Ресторан азійської кухні, що відкрився в просторі Futura Hub. Це проект львівського ресторатора Нестора Шуманського, де кухнею керує шеф Ян Нгуен (Chang).

Заклад розрахований на 110 посадкових місць і має два поверхи. В меню - суші, локшина, м'ясо з хоспера та оригінальні експериментальні страви. В барній карті є вина, міцний алкоголь та коктейлі в азійському стилі.

Ціни: курка Кока-кола – 195 грн, шніцель з салатом з бамбуку та лаймовим пюре - 245 грн, рол “Каліфорнія” з лососем – 325 грн, рол “Спайсі тунець” – 545 грн, суп кокосовий з морепродуктами – 495 грн, “Дуже хрусткий Наполеон” з манго – 215 грн.

Адреса: вул. Кульпарківська, 200А

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Вогень кебаб

Заклад, що спеціалізується на кебабах, розпочав роботу в кінці березня. М’ясо смажать на відкритому вогні, є кебаби з морепродуктами та фалафелем. Також готують салати, хумус, батат та картопляні діпи. Є окреме меню, де ступінь гостроти страв можна обирати від одного до чотирьох, з найгострішими подають айран.

Щодня до 13:00 безліміт на фільтр-каву. Працює доставка.

Ціни: кебаб з куркою – 109 грн, кебаб з фалафелем – 139 грн, кебаб з тигровою креветкою – 199 грн, хумус з фалафелем – 139 грн, батат фрі – 99 грн, картопляні діпи - 49 грн, Цезар з куркою та беконом - 109 грн, фільтр-кава - 45 грн, еспресо – 35 грн.

Адреса: вул. Пантелеймона Куліша, 13

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𝗖𝗢𝗥𝗡𝗘𝗥 𝗖𝗔𝗙𝗘

Заклад зі стравами різних кухонь світу на Сихові. В меню - бургери, стейки, паста, супи та салати, є окремий розділ для дітей. Пригощають авторськими коктейлями, проводять стендапи та різноманітні заходи.

Ціни: Діно-гамбургер класичний – 99 грн, Флейм-бургер гострий – 325 грн, Бекон-джем бургер – 360 грн, карбонара з хрустким яйцем пашот та пудрою з маслин – 189 грн, грецький салат – 180 грн, креветки темпура із соусом тартар – 278 грн, макарон – 75 грн, коктейль “Томміс Маргарита” – 160 грн.

Адреса: просп. Червоної Калини, 35Б

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Dzen

Заклад позиціонує себе як “фьюжн бар з паназійським вектором”. В меню - холодні та гарячі роли, страви, приготовані у воці, боули, супи та салати. Працює кальян-бар.

Ціни: рол “Зелений дракон” – 340 грн, рол панко з лососем – 370 грн, тартар з телятини – 260 грн, хумус з серцями в теріякі – 280 грн, салат з щупальцями восьминога – 410 грн, рібай з стручковою квасолею – 820 грн, коктейль Dark Negroni – 260 грн.

Адреса: вул. Замарстинівська, 55Ж

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“Інші бар”

Бар-ферма від Євгена Клопотенка та співзасновниці компанії «Нова пошта» Інни Поперешнюк. Головна ідея закладу – сприяти розвитку і популяризації фермерських продуктів, тому коктейлі готують на основі вʼяленого гарбуза, квашених огірків, пшениці з додаванням інших овочів та фруктів. Також використовують яйця.

Бар працює з п'ятниці по неділю включно, кожні два тижні - новий сезонний коктейль.

Ціни: коктейлі «Смак моря», «Квашений огірок» – 250 грн, коктейль «Кава для Вія» — «Калина» – 260 грн, квас яблучний з липою – 65 грн.

Адреса: площа Соборна, 2А

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Зашкварка

Ще один заклад від ресторатора Нестора Шуманського, цього разу - “доброї української кухні”. В меню – вареники та вушка з різноманітними начинками, млинці та сирники, сало, форшмак. В продажу є заморожені напівфабрикати.

Ціни: вареники з картоплею та сиром – 99 грн, вареники з халвою – 139 грн, вушка азійські з телятиною та свининою – 129 грн, борщ – 180 грн, рибні котлети – 165 грн, паштет – 139 грн, сирники – 145 грн.

Адреса: вул. Пекарська, 2

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Katana

Концептуальний азійський лаунж-бар Katana відкрився навпроти Львівської національної опери в квітні. Вхід в заклад – через магазин, а сам він розташований у підвалі п’ятиповерхового будинку, занесеного до реєстру пам’яток архітектури місцевого значення.

У барі готують авторські коктейлі з додаванням азійських і тропічних інгредієнтів. Також у барній карті – класичні коктейлі, саке, крафтове пиво, біодинамічні вина, спешелті-кава і селекція китайських чаїв. До напоїв пропонують корейські соління, корейські роли кімбаб, боули, рис та локшину вок.

Ціни: коктейль Ноkkaido Iced Tea – 240 грн, Daiquiri – 180 грн, пиво 2085 Dark Czech Lager – 109 грн, лимонад Honey Mirabelle – 69 грн, кімбаб з креветкою та чукою – 320 грн, корейські соління – 120 грн, мариновані гриби муер з бамбуком – 140 грн, локшина вок із куркою – 180 грн.

Адреса: вул. Городоцька, 2

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Кіноресторан

Перший заклад нового формату відкрила у Львові мережа кінотеатрів «Планета кіно». Кіноресторан має п’ять залів классу RE’LUX, обладнаних розкладними кріслами зі столиками та планшетами для замовлення їжі та напоїв.

Основний акцент в меню – на finger-food, тобто їжу, що зручно їсти руками під час сеансу. Найпопулярніші позиції – бургери, тако, суші та роли. Квиток в кіноресторан оплачується окремо, його вартість 600 грн.

Ціни: салат Цезар у кіноресторані коштує 195 гривень, печений баклажан – 165 гривень, хумус – 255 гривень, картопля фрі з трюфелем – 185 гривень, клаб-сендвіч з куркою – 185 гривень, бургер з картоплею фрі та соусом – 345 гривень.

Адреса: вул. Мельника, 18

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Lesya casual cafe & vinyl bar

Оновлена Lesya на вулиці Лесі Українки – це авторські коктейлі, музика та найпопулярніші страви світової та української кухонь у новому виконанні. В меню – закуски та finger-food, бургери, хот-доги, сирники, деруни. По п'ятницях та суботах DJ сети з українськими та закордонними зірками діджеїнгу.

Ціни: фарширований халапеньйо – 110 грн, Beefsteak UFO-burger з двома видами сиру – 230 грн, хот-дог з гуакамоле – 220 грн, деруни з севіче із лосося та соусом Бешамель – 220 грн, коктейль Hotel California – 300 грн, коктейль Cherry Pie – 250 грн.

Адреса: вул. Лесі Українки, 23

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ЛЮкава

Кав’ярня з ексклюзивними кавовими напоями відкрилася в центрі Львова в січні. Окрім кави пропонують какао, чаї, фреші та матчу. Також в меню є салати, сендвічі, солона та солодка випічка, десерти.

В “ЛЮкаві” можна придбати каву в зернах, крафтовий шоколад від Sisters A. Chocolate та аксесуари для приготування кави.

Ціни: подвійне еспресо – 54 грн, хенд брю – 75 грн, раф гострий – 78 грн, грейпфрутовий капучино – 80 грн, глінтвейн кавовий – 78 грн, десерт “Картопля” – 69 грн, макарон – 57 грн, салат боул з лососем – 158 грн, сирники із сиром сулугуні – 115 грн, малиновий байт веганський – 98 грн.

Адреса: вул. Князя Романа, 26

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Мамут

Кухмістерня «Мамут» — pet-friendly заклад з хітами світової кухні у центрі Львова. Готують американську піцу, італійську пасту і класичні бургери. Сніданки подають з 08:00 до 17:00. В барній карті – чай, кава, фреші, молочні коктейлі, пиво на розлив, класичні коктейлі, вина та міцний алкоголь.

Ціни: англійський сніданок – 145 грн, домашній сніданок з сирною ковбаскою гриль, тостами та салатом — 135 грн, паста болоньєзе — 99 грн, чікен бургер – 99 грн, блю чіз бургер - 225 грн, скандинавський салат з копченим язиком із власної коптильні та овочами гриль — 289 грн.

Адреса: вул. Січових Стрільців, 8

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Мрійники

Бістро від шеф-кухаря Олександра Цвігуна почало працювати у Львові в кінці травня. В меню закладу – салати, закуски, супи, піца та паста за авторськими рецептами шефа. З напоїв пропонують коктейлі, міцні напої, вина, каву та чай.

Ціни: піца “Маргарита Маргаритівна” – 195 грн, піца з ростбіфом – 345 грн, котлета по-київськи – 250 грн, сет мезе з 6 штук – 340 грн, салат з халумі – 395 грн, тарталетка з шоколадом та місо морозивом – 180 грн, коктейль Breakfast Manhatten – 220 грн.

Адреса: проїзд Крива Липа, 5

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Mon Ami

Французька кондитерська з пряниками та великим асортиментом макаронів. В меню – 18 смаків тістечок, як-от з мадагаскарською ваніллю, чайною трояндою, бананом чи тайською корицею. Можна замовити асорті макаронів з семи штук (385 грн), 14-ти (700 грн) та 21-го (1000 грн).

З 2012 року заклад працював у Дніпрі, а під час повномасштабної війни переїхав до Львова. Офіційне відкриття відбулося 1 червня.

Адреса: вул. Князя Романа, 12/14

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Orgasm Point

Мінімалістичний інтер'єр закладу виконаний в чорному кольорі. В меню - бургери, кебаби, салати, безалкогольні напої. Відвідувачам обіцяють “гастрономічний оргазм”.

Ціни: бургер “Ранчо” – 230 грн, бургер “Оргазм” – 275 грн, бургер “Важкесенький” з трьома котлетами – 290 грн, кебаб вегетаріанський – 180 грн, кебаб сирний – 200 грн, салат “Конкретний” з королівськими креветками – 190 грн.

Адреса: вул. Стрийська, 45

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“П'яна Вишня” у Стрийському парку

Заклад відкрився у відреставрованій старовинній ротонді. На відміну від інших, “Пʼяна вишня” у Стрийському парку планувалася як місце, де можна не тільки посмакувати вишнівкою, але й скуштувати десерти та морозиво з фермерського молока, випити кави чи чаю з пляцком.

Ціни: "П'яна вишня" (0,2) – 128 грн.

Адреса: вул. Уласа Самчука, 8а

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Республіка саду

Міське кафе “Республіка саду” було відкрите у пам'ять про його засновника Дмитра Пащука, який раніше відкрив у Львові заклади Port Wine Bar і Papi. В березні Дмитро загинув на Херсонщині, отримавши поранення від удару дрона-камікадзе.

Концепція кафе – “затишно, смачно і просто”. В меню – сендвічі, салати, основні страви, супи, десерти. Є окрема сторінка зі сніданками.

Ціни: сніданковий рол з картопляником — 205 грн, сирники з крем-пломбіром - 180 грн, салат табуле з мітболами — 220 грн, попкорн чікен з рисом – 213 грн, крем-суп з печених перців і томатів – 155 грн, торт “Андрути” – 95 грн.

Адреса: вул. Винниченка, 20А

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Сальвадор

Справжня іспанська таверна в самісінькому серці Львова з відсилками до творчості Сальвадора Далі. В меню – страви іспанської кухні: тапаси, паелья, креветки, рапани, наїдки з хамоном. Для правильного супроводу є іспанське вино, проводяться дегустації.

Сніданки подають цілий день з кавою у подарунок. В будні дні з 12:00 до 16:00 – “іспанська сієста”, страви для комплексного обіду можна вибрати самостійно.

Ціни: авокадо-тост з яйцем пашот – 167 грн, хамон Іберіко – 137 грн, ковбаса Ломо Бейота 100% Іберіко – 167 грн, тапас з каталонським баклажаном та перцем – 77 грн, паелья з морепродуктами та томатною піною – 213 грн, іспанський сирник – 183 грн.

Адреса: площа Ринок, 44

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Sarra

Міське кафе, відкрите у спальному районі Львова. Свою кухню Sarra називає ліберальною, тому сніданки подають до 15:00, а за процесом приготування можна спостерігати через вікно видачі. В меню акцент робитиметься на сезонні страви.

Ціни: форшмак з тунця – 270 грн, авокадо тост з халумі та гливами – 240 грн, картопляний салат із сиром брі – 160 грн, борщ з лабне – 120 грн, картопляне пюре та котлети з індички – 170 грн, круасан з лимонним курдом та маренгою – 95 грн.

Адреса: вул. Гетьмана Мазепи, 2А

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Ситі гості

Гастрокафе зі сніданками в районі СКА. Готують салати, супи, люля-кебаб та бургери, будь-яку страву можна урізноманітнити додатками з переліку. В барній карті закладу – вина, міцні напої, шоти та настоянки.

Ціни: сендвіч "Крок Мадам" – 190 грн, хумус з люля-кебабом – 140 грн, теплий азіатський салат – 220 грн, бограч - 150 грн, паста Карбонара – 145 грн, бургер з беконовим джемом – 230 грн, фреш-рол з овочами – 120 грн, крижаний шот Jägermeister – 70 грн.

Адреса: вул. Батуринська, 2А

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Сицилійський дворик

Сицилійська піца та власноруч приготована паста у затишному львівському дворику. Також в меню – стейки, закуски, салати, десерти та справжнє італійське морозиво. Є холодні й гарячі кавові напої, лимонади, пиво та сидр, коктейлі.

Ціни: піца “Маргарита” – 150 грн, піца “4 сири” з пекоріно та кленовим сиропом – 250 грн, піца з курячими мітболами, в'яленими томатами та броколі – 240 грн, паста “Ала Норма” – 150 грн, стейк із цвітної капусти – 195 грн, тірамісу – 150 грн, еспресо тонік – 99 грн.

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 20

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Tasty Tail

Новий заклад мережі Nice Guys. Це стрітфуд з відкритою кухнею, де відвідувачі можуть побачити весь процес приготування. Пропонують чотири види ролів з лавашу, або wrap: із куркою, сиром, кебабом з баранини й філе тріски.

Замовлення можна з’їсти в залі, взяти з собою чи отримати з доставкою.

Ціни: сирний wrap з горгонзолою, моцарелою, ікрою лосося, шпинатом та руколою — 210 грн, wrap з філе тріски з ікрою, Айолі, імбирним вінегретом та маринованим дайконом – 240 грн, коктейлі в пляшці –150 грн.

Адреса: вул. Братів Рогатинців, 10

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Той самий баранчик

Неподалік від Львівської національної опери відкрився ресторан грузинської й авторської кухні «Той самий баранчик». Це новий заклад мережі полтавського ресторатора Дмитра Собакаря, яка вже представлена в Харкові та Полтаві.

В меню – хачапурі, хінкалі, приготовані на мангалі м'ясо та риба, шурпа, солодощі. З напоїв пропонують чачу, домашнє вино, лимонади та коктейлі з грузинським колоритом. Також можна замовити пиво або міцний алкоголь, каву, соки чи компот.

Ціни: шашлик з баранини – 344 грн, скумбрія на мангалі – 358 грн, чорні хінкалі з бараниною – 184 грн, хінкалі з сиром на соусі з тархуна – 208 грн, баклажан з полуницею – 178 грн, кахетинський овочевий салат – 118 грн, зелений борщ з півнем – 178 грн.

Адреса: вул. Лазнева, 3А

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Чашка і пляшка

Бар, відкритий киянами біля «Вірменки». У закладі пропонують крафтові настоянки за старовинною технологією приготування та авторські коктейлі, які, за словами власників, розроблені спеціально для Львова.

До напоїв подають солодощі, два види закусочних тарілок та хумус.