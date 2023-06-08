FROLOV створив парадну форму для українських олімпійців: фото

Дизайнер Іван Фролов розробив парадну форму для Національної збірної команди України на Олімпійських іграх 2024 року.

Він створив два комплекти форми — жіночу й чоловічу. У рекламній кампанії колекції взяли участь чемпіонка світу, бронзова призерка Олімпіади з дзюдо Дар’я Білодід і 27-разовий володар Кубків Світу з кікбоксингу WAKO Павло Замятін.

Центральний елемент парадної форми — анатомічне жовто-блакитне серце FROLOVHEART із вписаною в нього мапою України. Це один із ключових символів бренду.

Чоловічий комплект складається з блакитного поло із серцем та футболки із чорними рукавами із жовтою і блакитною блискавками і вишитим серцем, а також чорних штанів.

Жіночий — із блакитно-чорної футболки, чорного поясу, поло та блакитних штанів-спідниці. До того ж вбрання доповнили додатковим аксесуаром — шовковою хустиною з принтом, в основі якого український герб, серце й козацький хрест. Принт створив український митець Вова Воротньов.

Раніше ми писали, що воїни ЗСУ, які втратили кінцівки на війні, стали героями інклюзивного проєкту Damirli х Superhumans.

Фото: пресслужба FROLOV