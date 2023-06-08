У Києві відкрили мультифункціональний простір ArmWomenHub для підтримки жінок-військових

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Марія Іващук
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У Києві 1 червня команда ArmWomenNow, що займається забезпеченням формою жінок-військових, відкрила мультифункціональний простір ArmWomenHub.

Про це розповіли БЖ в ArmWomenNow.

ArmWomenHub – це мультифункціональний безпечний простір, де жінкам-військовим надаватимуть психологічну підтримку, менторський супровід, послуги соціальної реабілітації, проводитимуть майстер-класи та творчі зустрічі.

У просторі буде кабінет психолога, простір для зустрічей, а також шоурум із формою, яку відшиває проєкт ArmWomenNow й речами від українських брендів, наприклад, рушниками з мікрофібри, білизною тощо.

Це простір, де кожна військова “зможе відчути себе своєю серед своїх”.

Повноцінно хаб запрацює з кінця серпня. Тут заплановані літературні клуби, які погодилася проводити письменниця Тамара Горіха Зерня, також будуть мистецькі зустрічі та різноманітні майстер-класи, наприклад, виготовлення ляльок-мотанок.

Проєкт ArmWomenNow забезпечив вже 4 000 жінок військовою формою. Цьогоріч планують забезпечити формою ще 4 000 військовослужбовиць.

Форма відшивається завдяки донатам та коштами благодійників і безоплатно передається військовим.

Адреса: вулиця Мечникова 14/1, 5 поверх
Час роботи: з 10:00 до 19:00

Фото: надані ArmWomenNow для БЖ

Опубліковано: 08 червня 2023
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