У Києві відкрили мультифункціональний простір ArmWomenHub для підтримки жінок-військових

У Києві 1 червня команда ArmWomenNow, що займається забезпеченням формою жінок-військових, відкрила мультифункціональний простір ArmWomenHub.
Про це розповіли БЖ в ArmWomenNow.
ArmWomenHub – це мультифункціональний безпечний простір, де жінкам-військовим надаватимуть психологічну підтримку, менторський супровід, послуги соціальної реабілітації, проводитимуть майстер-класи та творчі зустрічі.
У просторі буде кабінет психолога, простір для зустрічей, а також шоурум із формою, яку відшиває проєкт ArmWomenNow й речами від українських брендів, наприклад, рушниками з мікрофібри, білизною тощо.
Це простір, де кожна військова “зможе відчути себе своєю серед своїх”.
Повноцінно хаб запрацює з кінця серпня. Тут заплановані літературні клуби, які погодилася проводити письменниця Тамара Горіха Зерня, також будуть мистецькі зустрічі та різноманітні майстер-класи, наприклад, виготовлення ляльок-мотанок.
Проєкт ArmWomenNow забезпечив вже 4 000 жінок військовою формою. Цьогоріч планують забезпечити формою ще 4 000 військовослужбовиць.
Форма відшивається завдяки донатам та коштами благодійників і безоплатно передається військовим.
Адреса: вулиця Мечникова 14/1, 5 поверх
Час роботи: з 10:00 до 19:00
Фото: надані ArmWomenNow для БЖ