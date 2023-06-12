На Подолі запрацювала кав’ярня «Шовковиця» з італійським ігристим

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Ірина Маймур
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На вулиці Нижній Вал розпочала роботу кав’ярня «Шовковиця» з кавою, ігристим та сніданками, що можна замовити протягом усього дня.

Це вже другий заклад мережі, пише Posteat. Перший розташований на вулиці Шовковичній.

У меню можна знайти 4 види пасти, англійський, тайський та літній сніданки, салати, супи, круасани та брускети.

Серед напоїв є 23 види кави (тут тільки кава illy), мілкшейки, лимонади, вина та ігристе. Щомісяця в кафе проходитимуть дегустації вин.

Наразі заклад працює в тестовому режимі. Офіційне відкриття відбудеться 24 червня.

До кінця місяця в кав’ярні діятиме акція — кожен, хто замовить страву, отримає каву в подарунок.

Ціни: англійський сніданок — 229 грн, салат із чері та бебі моцарелою під м’ятно-лаймовим соусом — 199 грн, карбонара з хамоном — 229 грн, окрошка з курятиною на кефірі — 109 грн, брускета із чері, бебі моцарелою та песто — 189 грн

Адреса: вулиця Нижній Вал, 37

Режим роботи: щодня з 8:00 до 21:00

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Фото: «Шовковиця»

Опубліковано: 12 червня 2023
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