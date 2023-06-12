Настоянки й лікери за 50 грн: на Оболоні відкрили бар-магазин «Наливки зі Львова»

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Ірина Маймур
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На терасі житлового комплексу Obolon Residence запрацював бар-магазин «Наливки зі Львова».

Це заклад львівської мережі, пише The Village Україна.

Власники позиціонують «Наливки зі Львова» як сучасний коктейльний бар із великою алкогольною картою і фірмовими напоями.

Тут пропонують понад 20 видів натуральних настоянок і лікерів. Вони всі коштують по 50 гривень.

Також у закладі є міцні наливки, а також класичні й авторські коктейлі. Дегустація напоїв безкоштовна.

До алкоголю пропонують закуски: мариновані гриби, сирні кульки й мʼясні чипси.

Ціни: вишнева наливка – 50 грн, журавлинова наливка – 50 грн, кавовий лікер – 50 грн, апельсиновий лікер – 50 грн, міцна наливка з хріном – 50 грн, міцна наливка «Калганівка» – 50 грн, коктейль Negroni – 165 грн, коктейль Clover Club – 165 грн, мʼясні чипси – 80 грн, сирні кульки – 80 грн

Адреса: Оболонський проспект, 26 (2 поверх)

Режим роботи: щодня з 12:00 до 22:00

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Фото: «Наливки зі Львова»

Опубліковано: 12 червня 2023
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