У Київській області створили 8 нових заповідних об’єктів: перелік

У Київській області з’явилися 8 нових заповідних об’єктів, які охоронятимуться законом.
Київська обласна рада прийняла відповідне рішення, повідомляє Київський еколого-культурний центр.
Зокрема, йдеться про такі заповідні зони:
- ботанічна пам’ятка природи «Сонячна галявина» в межах Боярської лісової дослідної станції для охорони сну чорніючого;
- ботанічна пам’ятка природи «Три кургани» біля села Пологи-Вергуни Ташанської ОТГ для охорони ковили волосистої;
- ботанічний заказник «Галайківський пагорб» біля міста Тетіїв для охорони найбільшої в Київській області популяції сну розкритого;
- ботанічна пам’ятка природи «Сосни гори Афона» в Богуславі;
- гідрологічна пам’ятка природи «Джерело Святого Миколая» в Богуславі;
- ботанічна пам’ятка природи «Дуб Межовий» у Богуславі;
- ботанічна пам’ятка природи «Дуб Чумацький» у Богуславі;
- ландшафтний заказник «Зелена балка» в Обухові для охорони черемші.
Усі об’єкти були створені за матеріалами Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ).
Фото: КЕКЦ