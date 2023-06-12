У Київській області створили 8 нових заповідних об’єктів: перелік

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Ірина Маймур
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У Київській області з’явилися 8 нових заповідних об’єктів, які охоронятимуться законом.

Київська обласна рада прийняла відповідне рішення, повідомляє Київський еколого-культурний центр.

Зокрема, йдеться про такі заповідні зони:

  • ботанічна пам’ятка природи «Сонячна галявина» в межах Боярської лісової дослідної станції для охорони сну чорніючого;
  • ботанічна пам’ятка природи «Три кургани» біля села Пологи-Вергуни Ташанської ОТГ для охорони ковили волосистої;
  • ботанічний заказник «Галайківський пагорб» біля міста Тетіїв для охорони найбільшої в Київській області популяції сну розкритого;
  • ботанічна пам’ятка природи «Сосни гори Афона» в Богуславі;
  • гідрологічна пам’ятка природи «Джерело Святого Миколая» в Богуславі;
  • ботанічна пам’ятка природи «Дуб Межовий» у Богуславі;
  • ботанічна пам’ятка природи «Дуб Чумацький» у Богуславі;
  • ландшафтний заказник «Зелена балка» в Обухові для охорони черемші.

Усі об’єкти були створені за матеріалами Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ).

Фото: КЕКЦ

Опубліковано: 12 червня 2023
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