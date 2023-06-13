Киян закликають прихистити домашніх улюбленців із тимчасового притулку на ВДНГ

Киян закликають брати додому тварин із тимчасового притулку для тварин «Виставковий центр».

Про це повідомляє КМДА.

Туди після огляду, щеплень та лікування переводять тварин, яких привозять до муніципальних ветклінік із Херсонщини.

За ці вихідні вдалося знайти дім майже 30 тваринам. Отже, звільнилися місця для трьох десятків інших пухнастих, яким фахівці зможуть надати допомогу.

Познайомитись із тваринами та забрати нового друга додому можна в тимчасовому притулку для тварин за адресою: проспект Академіка Глушкова, 1, 16-й павільйон.

Попередньо записуватися необхідно за номером 093–540–12–18 (10:00 до 17:00).