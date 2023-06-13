На Арсенальній відкривають Yosai Street Market із вуличною азійською їжею

На вулиці Івана Мазепи 14 червня запрацює новий заклад Yosai Street Market із вуличною азійською їжею.
Його відкривають власники ресторану Boho Yosai.
У закладі пропонують традиційні страви паназійської кухні просто неба — удон, сотай та фунчозу, приготовану на wok і тепані.
На честь відкриття до 18 червня на всі страви діятиме 50 % знижка.
Ціни: рис із куркою — 168 грн, фунчоза з овочами — 188 грн, удон із куркою — 158 грн, сотай свинина — 178 грн, пад-тай із креветкою — 245 грн, коктейль Dragon Club — 138 грн, коктейль Oriental Daiquiri — 160 грн
Адреса: вулиця Івана Мазепи, 1
Режим роботи: щодня з 12:00 до 22:00
Фото: Yosai Street Market