На Арсенальній відкривають Yosai Street Market із вуличною азійською їжею

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Ірина Маймур
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На вулиці Івана Мазепи 14 червня запрацює новий заклад Yosai Street Market із вуличною азійською їжею.

Його відкривають власники ресторану Boho Yosai.

У закладі пропонують традиційні страви паназійської кухні просто неба — удон, сотай та фунчозу, приготовану на wok і тепані.

На честь відкриття до 18 червня на всі страви діятиме 50 % знижка.

Ціни: рис із куркою — 168 грн, фунчоза з овочами — 188 грн, удон із куркою — 158 грн, сотай свинина — 178 грн, пад-тай із креветкою — 245 грн, коктейль Dragon Club — 138 грн, коктейль Oriental Daiquiri — 160 грн

Адреса: вулиця Івана Мазепи, 1

Режим роботи: щодня з 12:00 до 22:00

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Фото: Yosai Street Market

Опубліковано: 13 червня 2023
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