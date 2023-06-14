На Одещині оселилися рідкісні рожеві фламінго

До 500 штук рідкісних рожевих фламінго оселились на території НПП “Тузлівські лимани” та облаштували місця для гніздування.

Про це пише НПП "Тузлівські лимани".

Вони облаштували на «пляжі» місця для гніздування. Воєнний фактор неспокою в Херсонській області, де вони могли селитись раніше, змусив їх змінити місце й стати вимушеними переселенцями.

На Одещині для них є усі необхідні умови – мілководні лимани, наповнені поживою, мулисті береги, сприятливі погодні умови. Але спокою вони тут не знайшли.

Працівники парку розповсюджують інформаційні листівки, встановлюють та ведуть просвітницьку роботу із населенням щодо співіснування із фламінго.

"Деякі місцеві жителі продовжують там жити в своє задоволення, проводять пікніки на узбережжі, максимально близько до гнізд, з видом на колонію птахів, розпалюють багаття, знищують таблички, залишають сміття на місці відпочинку, прогулюються біля гнізд, неподалік роз’їжджають на автівках, руйнують гнізда"

У Парку додали, що відсоток свідомих громадян серед місцевого населення значно більший за несвідомих та розраховують на їх розуміння унікальності рідкісного явища та підтримку у збереженні місць гніздування птахів.

Рожеві фламінго занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи та потребують спільного захисту.

Фото: НПП "Тузлівські лимани"