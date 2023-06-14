У Саду Бажань на ВДНГ запрацював артпростір UYAVA із концертами, ярмарками й кінопоказами

27 травня в Саду Бажань на ВДНГ розпочав роботу мультикультурний артпростір UYAVA.

Там на містян до середини вересня чекатимуть виступи українських і іноземних артистів та стендап-коміків, артвиставки, ярмарки, кінопокази, пізнавальні майстер-класи, спортивні локації і фудкорти та бари.

Над UYAVA працює команда, відома за проєктами Comic Con Ukraine, WHITE NIGHTS, «Вулична Їжа», ЮБК Beach, Koktebel Jazz Fest, Hedonism Festival, «Курені» і Atlas Weekend.

Головна мета створення простору — популяризувати українську музичну й мистецьку культуру й залучити людей до допомоги та підтримки воїнів ЗСУ, медиків та дітей.

Задля цього UYAVA співпрацює із support Azov, дитячими фундаціями та медичними організаціями.

«Минулого року я і моя команда пішли на ризики, постукалися до Куренів і запустили новий благодійний формат заходів, з яким ця локація зараз і працює. Потім ми зрозуміли, що можемо йти далі й ще більше допомагати нашій країні, захисникам та дітям. Тому і прийшла ідея створити такий артпростір на природі. Для цього ми знайшли чудову локацію на ВДНГ», — розповідає БЖ ідеолог UYAVA Tamara Votuma.

Це тільки початок великої історії, зазначає вона. Команда UYAVA не планує зупинятися і буде й надалі підтримувати моральний дух людей.

«Ми хочемо дати людиням трішки спокою та відпочинку, підтримати моральний дух. Аби кожен мав змогу приїхати з родиною на природу, набратися в нас сил і йти далі, жити й допомагати країні та ЗСУ», — ділиться Tamara Votuma.

За перші тижні роботи простору там уже відбулося багато івентів.

28 травня в UYAVA зіграв благодійний сет знаменитий аргентинський продюсер Сантьяго Гарсія. Завдяки йому та підтримці APLAY команда влаштувала дитяче свято для благодійного фонду «Мрію Жити».

8 червня в UYAVA відбувся благодійний івент UKRAINIAN TALKS на підтримку бійців 3-ї штурмової бригади АZOV з учасниками гурту ТНМК та ветеранами 3ОШБ. Такі обговорення проходитимуть у просторі 2 рази на місяць.

Протягом літа на сцену артпростору вийде безліч відомих українських та зарубіжних артистів. Зокрема, 23 червня — LATEXFAUNА; 24 червня — Kurs Valüt та Hidden Element; 25 червня — Ten Walls; 2 липня — Dub FX; 21 липня — ЛУНА та ЮЮ (Юлія Юріна).

21 червня в UYAVA пройде День Йоги. А найближчим часом команда оголосить дати концертів Стаса Корольова, Blooms Corda, Sheetel та інших артистів, діджеїв та іменитих іноземних хедлайнерів.

На території артпростору розташовані декілька барів від BEEFEATER та винний бар від VINO VINO. Також там незабаром облаштують фудкорти.

На локації є кінотеатр просто неба, зона для відпочинку з гамаками та пуфами по всьому саду, а також спортивний майданчик, де можна можна пограти в настільний теніс, футбол або більярд.

Декілька разів на місяц у просторі проходитиме ярмарок від українських виробників.

UYAVA — pet friendly, тут завжди раді чотирилапим.

Біля артпростору є три просторних укриття, одне з яких — станція метро «Виставковий центр». Відвідувачі зможуть перейти туди в разі повітряної тривоги.

Вхід на локацію з понеділка до четверга вільний. З п’ятниці до неділі він вартуватиме від 200 гривень.

Адреса: проспект Академіка Глушкова, 1 (головний вхід, праворуч до оранжереї).

Режим роботи: з понеділка до п’ятниці — з 16:00 до 22:00, у суботу й неділю — з 14:00 до 22:00.

Фото: UYAVA