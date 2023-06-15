На дні Каховського водосховища знайшли руїни старовинної церкви

У селі Покровському біля Нікополя на дні обмілілого Каховського водосховища виявили рештки старовинної козацької церкви XVIII століття, повідомляє Nikopolnews.

Крім залишків старої церкви, місцеві виявили поруч кладовище.



Про Покровську Січову церкву писав Олександр Довженко, її також малював Тарас Шевченко.

Зараз місцеві жителі діляться в соцмережах фото та відео знахідок на обмілілому дні водосховища.

Директорка музею села Покровське Лариса Садовська розповіла, що у 1734-1775 роках на місці Покровського існувала Нова Січ, яка виникла після повернення Війська Запорозького низового під російський протекторат внаслідок підписання Лубенського договору.

Нова Січ, 1734—1775 роки. Реконструкція В. Ленченка

На території головного укріплення – Коша - знаходились будинки кошового отамана та старшини, військова канцелярія, скарбниця, будинки духовенства, а також Січова церква Покрови Божої Матері.

Кам’яна церква у Покровському існувала до 1954 року. Потім була затоплена водами Каховського водосховища. Перед затопленням радянська влада вивезла звідти більшість реліквій.