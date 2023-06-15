На дні Каховського водосховища знайшли руїни старовинної церкви

657
Марія Іващук
share share

У селі Покровському біля Нікополя на дні обмілілого Каховського водосховища виявили рештки старовинної козацької церкви XVIII століття, повідомляє Nikopolnews.

Крім залишків старої церкви, місцеві виявили поруч кладовище.


Про Покровську Січову церкву писав Олександр Довженко, її також малював Тарас Шевченко.

Зараз місцеві жителі діляться в соцмережах фото та відео знахідок на обмілілому дні водосховища.

Директорка музею села Покровське Лариса Садовська розповіла, що у 1734-1775 роках на місці Покровського існувала Нова Січ, яка виникла після повернення Війська Запорозького низового під російський протекторат внаслідок підписання Лубенського договору.

Нова Січ, 1734—1775 роки. Реконструкція В. Ленченка

На території головного укріплення – Коша - знаходились будинки кошового отамана та старшини, військова канцелярія, скарбниця, будинки духовенства, а також Січова церква Покрови Божої Матері.

Кам’яна церква у Покровському існувала до 1954 року. Потім була затоплена водами Каховського водосховища. Перед затопленням радянська влада вивезла звідти більшість реліквій.

Опубліковано: 15 червня 2023
share share
Салат із персиками, розе з Гасконі та «Три мушкетери» — плани на вечір Салат із персиками, розе з Гасконі та «Три мушкетери» — плани на вечір «Живі стіни»: У Голосіївському районі почали висаджувати в'юнкий виноград «Живі стіни»: У Голосіївському районі почали висаджувати в'юнкий виноград На Арсенальній відкривають бар O!Prosecco із коктейлями та стравами з морепродуктів На Арсенальній відкривають бар O!Prosecco із коктейлями та стравами з морепродуктів На вулиці Щусєва з’явилася виділена смуга для громадського транспорту На вулиці Щусєва з’явилася виділена смуга для громадського транспорту У «Київзеленбуді» пообіцяли більше не встановлювати скульптури У «Київзеленбуді» пообіцяли більше не встановлювати скульптури На Парковій дорозі невідомі спиляли дерева На Парковій дорозі невідомі спиляли дерева У «Дії» можна буде закрити ФОП у декілька кліків У «Дії» можна буде закрити ФОП у декілька кліків Як приготувати моцарелу власноруч Як приготувати моцарелу власноруч
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.