На Теремках відкрили заклад із шаурмою по-грузинськи «Tbilisuri Шаурма»

На Теремках запрацював заклад «Tbilisuri Шаурма» із шаурмою по-грузинськи.

Аби приготувати особливу шаурму, м’ясо для неї маринують у грузинському маринаді, а потім смажать на грилі.

У закладі пропонують варіанти із трьома видами м’яса на вибір: це може бути курятина, свинина чи мікс (свинина та курка навпіл). Шаурму вам можуть загорнути в лаваш чи булку.

До того ж у меню є сирна шаурма, картопля фрі та по-селянськи, а також сирні палички.

Спеціальна пропозиція від Tbilisuri — 1100-грамова м’ясна шаурма.

Серед напоїв є солодкі газовані напої, кава, мінеральна вода, айран та грузинські лимонади.

Це вже друга точка мережі. Першу відкрили на проспекті Науки. Мережі має власну службу доставки.

Ціни: шаурма по-грузинськи (міні/стандарт/велика) – 130/160/180 грн, шаурма мікс в хлібі (стандарт) – 150 грн, сирна шаурма (стандарт) – 120 грн, грандіозна шаурма – 370 грн, сирні палички з фірмовим соусом – 130 грн

Адреса: вул. Юлії Здановської (колишня Ломоносова), 40

Режим роботи: щодня з 10:00 до 22:00

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Фото: «Tbilisuri Шаурма»