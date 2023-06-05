Переселенці з Маріуполя відкрили «Центр шаурми» на «Олімпійській». Це третій заклад мережі

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Ірина Маймур
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На Великій Васильківській розпочав роботу третій і найбільший заклад мережі «Центр шаурми» від переселенців із Маріуполя.

Тут пропонують запечену на вугіллі шаурму з трьома видами мʼяса, кебаб із телятиною і свининою. Є в закладі і вегетаріанські страви: це шаурма з фалафелем і лаваш із сиром і грибами.

На закуску пропонують батат, картоплю фрі та курячі крильця під медовим соусом.

Це вже третя точка мережі. Перша працює на Троєщині й до ребрендингу мала назву «Шаурма на вугіллі». Друга розташована на Нижньому Валу.

Ціни: шаурма з куркою — 110 грн, шаурма зі свининою — 120 грн, шаурма з телятиною — 140 грн, шаурма з фалафелем — 160 грн, лаваш із сиром і грибами — 120 грн, кебаб із телятиною — 140 грн, кебаб із бараниною — 150 грн, курячі крильця під медовим соусом — 130 грн, батат фрі — 120 грн

Адреса: вулиця Велика Васильківська, 66

Режим роботи: щодня 09:00-22:00

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Раніше ми писали, що на Виноградарі відрився новий заклад AYO.

Фото: «Центр шаурми»

Опубліковано: 05 червня 2023
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