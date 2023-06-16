У Києві продали ТРЦ "Магелан", який належав російському банку

ТРЦ "Магелан", який належав закритому “МР Банку” (колишній “Сбербанк”) 15 червня продали за 620 мільйонів гривень. Про це свідчать дані на сайті Prozorro.Продажі.

Ціна під час торгів зросла зі стартових 448 мільйонів гривень до понад 620 мільйонів гривень, свідчать дані аукціону.

Переможцем аукціону стало ТОВ "Птахоплемзавод "Коробівський" у с. Кедина гора Черкаської області. Це підприємство виробляє м'ясо качки пекінської породи під торговою маркою "Смачне каченя".

У середині вересня 2017 року АМКУ надав дозвіл ПАТ Сбербанк придбати активи ДП Край Проперті у вигляді цілісного майнового комплексу ТРЦ “Магелан”.

Гроші, виручені від продажу активів, Фонд гарантування вкладів фізосіб спрямує на розрахунки з кредиторами “МР Банку”.