У затопленому будинку-музеї Поліни Райко збереглися лише 30—40% фресок

Попри те, що сам будинок-музей Поліни Райко в Олешках вистояв після затоплення, більшість його фресок втрачено.

Про це повідомив художник і представник Херсонського обласного благодійного фонду ім. Поліни Райко Семен Храмцов.

«Більшість внутрішніх стін обвалилися, тепер це жахливий опенспейс… Фресок десь 30–40 % (зі стелями) збереглося», — написав Храмцов.

Він повідомив, що повністю втрачена фреска «Стіна із сестрами». Крім того, ймовірно, не збереглися роботи «Муж-рибак», «Медсестра», «Дорога в рай» і зображення котів, що були в нижній частині дому-музею.

Невідомо, скільки в такому стані зможе вистояти будинок, зауважує Храмцов. Наразі берегині планують якось його «сушити».

Фото: Семен Храмцов