Onuka презентувала пісню "Peremoha", присвячену українським військовим та волонтерам

Onuka презентувала пісню "Peremoha", що стане першим треком нового альбому “Room”.

"Peremoha" — це ода українським воїнам та героїчним волонтерам. Пісня стає відображенням і демонстрацією креативності та сучасності українців, які щодня чинять спротив ворогу.

Одночасно з виходом пісні та кліпу гурт об’єднується з волонтеркою Татою Кеплер та її благодійним проєктом "Птахи" задля спільної мети — збору 1,5 млн грн на медичне обладнання для військових медиків. Усі кошти, отримані на стрімінгових платформах від прослуховування синглу та переглядів кліпу, будуть направлені волонтерам.

Підтримати благодійний проєкт "Птахи" Тати Кеплер можна за посиланням.