Марку "Русскій воєнний корабль, іді ..." визнали найкращою у світі

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Валерія Гуржий
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На "поштовому Оскарі» - World Postand Parcel Award, що проходив у Таллінн, "Укрпошта" отримала одразу 3 нагороди.

Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

"Укрпошту" визнали найкращим поштовим оператором світу. Нагороду вручили за стійкість, доставку по всьому світу попри закриття аеропортів та за роботу на визволених територіях у всіх куточках країни.

А її марку "Русскій воєнний корабль, іді ..." визнали найкращою маркою у світі 2022 року.

Нагороду також отримав й Ігор Смілянський за лідерство в індустрії.

"Мав честь отримати цю нагороду, як СЕО, та приєднатися до номінантів, які отримали її в попередні роки - гендиректорів Пошти Німеччини DHL, Пошти Франції, Великої Британії, Еміратів та інших передових країн", - зауважив гендиректор "Укрпошти"

«World Post & Parcel Awards» – найавторитетніша галузева премія, яка 24-й рік поспіль відзначає здобутки в індустрії пошти та експрес-доставки. У відкритому конкурсі щорічно беруть участь компанії поштової та експрес-доставки і компанії, що створюють технологічні рішення для автоматизації й інформаційного обміну в поштово-логістичній сфері.

Опубліковано: 17 червня 2023
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