У Києві до шкільних укриттів пускатимуть всіх громадян

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Валерія Гуржий
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Департамент освіти і науки КМДА видав наказ щодо допуску всіх громадян під час повітряної тривоги до шкіл.

Про це пише "Твоє місто".

Відповідно до отриманого наказу від 1 червня 2023 року, начальники управлінь освіти районних у місті Києві державних адміністрацій та керівників закладів освіти мають проконтролювати, щоб під час повітряної тривоги ворота та хвіртки були відкритими для безперешкодного доступу до шкільних укриттів.

Окрім цього повинна бути оновлена та уточнена інформація про укриття, зокрема вказівники руху на територіях та у приміщеннях закладів освіти.

У наказі також йдеться про відпрацювання та внесення змін до посадових інструкцій сторожів.

Раніше ми писали, що у Києві лише 15% укриттів повністю придатні для використання.

Фото: УНІАН

Опубліковано: 18 червня 2023
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