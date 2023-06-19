На Лукʼянівці запрацювало кафе зі здоровою їжею Younger

У приміщенні «Інституту вертебрології та реабілітації» на Лук’янівці розпочало роботу кафе Younger.

«Це кафе зі здоровою їжею, яке буде працювати для відвідувачів і працівників інституту, а також на доставку», — розповіла виданню The Village Україна Вікторія Рейнікова (Bureau Business Ideas). Вона консультує проєкт.

У закладі пропонують солоні й солодкі круасани, сніданки та ланчі з 11:00 до 19:00. Серед напоїв є кава, матча, смузі, фреші та мілкшейки.

Ціни: авокадо-тост із яйцем-пашот — 165 грн, великий сніданок із яйцем, тостом, хумусом та салатом — 120 грн, круасан із беконом — 90 грн, равіолі з лососем — 220 грн, наполеон у склянці — 55 грн

Адреса: вулиця Багговутівська, 23

Режим роботи: 09:00-19:00 (будні), 10:00-15:00 (вихідні)

Фото: Younger